Nalazi pokazuju da voda ne odgovara propisanom statusu i da je njen kvalitet značajno narušen, saopšteno je iz Otpadnih voda Podgorice.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Sektor za hidrologiju i kvalitet voda Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, u julu je, na zahtjev Vodovoda i kanalizacija doo Podgorica, sproveo analizu kvaliteta vode rijeke Morače i to na dvije lokacije – iznad i ispod uliva otpadnih voda postojećeg postrojenja za prečišćavanje. Nalazi pokazuju da voda ne odgovara propisanom statusu i da je njen kvalitet značajno narušen, saopšteno je iz Otpadnih voda Podgorice, prenosi CdM.

Kako su saopštili, kvalitet je narušen na oba mjerna mjesta: iznad uliva otpadnih voda postrojenja (iznad pješačkog mosta) i ispod uliva (iznad mosta Nikšićkog puta).

Prema nalazima stručnjaka, kako pojašnjavaju, voda ispod uliva ima sivo-žutu boju, izražene neprijatne mirise, prisustvo pjene, skrame, suspendovanih čestica i otpada, dok je hemijska analiza ukazala na prekoračenja graničnih vrijednosti za ključne parametre kao što su biološka potrošnja kiseonika, ukupni organski ugljenik, azotni i fosforni spojevi, piše CdM.

“Rezultati ukazuju na jasno narušen kvalitet vode ispod uliva postojećeg Postrojenja za prečišćavane otpadnih voda. Vrijednosti pojedinih parametara su višestruko iznad dozvoljenih, a vizuelna i hemijska svojstva vode dodatno potvrđuju prisustvo zagađivača. Na vode Morače utiču ulivne otpadne voda Gradskog kolektora i opterećuju njen kvalitet i izvode ga iz zahtijevanog dobrog statusa, ali i u gornjem dijelu ima uticaja i udara zagađenja što pokazuju povišeni sadržaji amonijaka i nitrita”, navodi se u dijelu komentara analize.

Kako se dodaje u saopštenju, iz Vodovoda i kanalizacija Podgorice naglašavaju da su upravo ovi nalazi još jedan dokaz koliki je značaj izgradnje novog sistema za prečišćavanje otpadnih voda, koji će na ekološki prihvatljiv način riješiti problem prikupljanja i tretiranja otpadnih voda i poboljšati opšte uslove, kvalitet života i zdravlje građana Podgorice.

“Kao preduzeće koje upravlja ključnom gradskom infrastrukturom u ovom domenu, osjećamo odgovornost da ukažemo koliko je trenutno stanje neodrživo. Morača je već sada pod ozbiljnim pritiskom, a svaki dan bez rješenja i novog postrojenja dodatno ugrožava i životnu sredinu i zdravlje ljudi”, ukazuju iz podgoričkog Vodovoda.

Projekat će, ističu, doprinijeti očuvanju životne sredine na širem području, navodi CdM.

“Jedna od njegovih značajnih dimenzija je zaštita režima podzemnih voda zetske ravnice, a samim tim očuvanje postojećih vodoizvorišta na teritoriji Glavnog grada, kao i smanjenje rizika od njihovog zagađenja. Zaštitom Morače i njenih pritoka, štiti se o Skadarsko jezero kao najveću akumulaciju vode za piće, Nacionalni park Skadarsko jezero, kao i postojeće vodoizvorište Bolje sestre i buduće vodoizvorište Karuč”, zaključili su iz podgoričkog Vodovoda uz napomenu da je brza reakcija nadležnih institucija neophodna.