Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Uprave za igre na sreću saopštili su da bilježe nastavak pozitivnog trenda u naplati prihoda od igara na sreću i nagradnih igara, sa ukupnim iznosom ostvarenih prihoda u prvih sedam mjeseci 2025. godine od 20.771.739,88 eura, što, kako navode, predstavlja povećanje od 17,09 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine, prenosi CdM.

“U navedenom periodu najveći rast ostvaren je u segmentu priređivanja igara na sreću putem interneta i drugih telekomunikacionih sredstava, sa ukupnim prihodom od 8.308.362,26 eura i povećanjem od 29,52 odsto”, naveli su u saopštenju.

Kako su dodali, ukupni prihodi od kazinskih igara iznose 2.638.237,11 eura, pa je i taj segment zabilježio porast od 10,23 odsto.

“Značajan porast bilježi se po osnovu priređivanja igara na sreću u automat klubovima sa prihodom od 4.183.545,63 eura, što je povećanje od 23,81 odsto. Pored toga, ukupni prihodi od kladioničkih igara iznose 5.603.990,75 eura, čime je i u tom dijelu ostvaren rast od 1,50 odsto”, saopštili su iz Uprave za igre na sreću, piše CdM.

Prema njihovim riječima, ovaj rast svjedoči o finansijskoj stabilnosti i pouzdanosti sektora igara na sreću i predstavlja rezultat konzistentnog i efikasnog rada Uprave, uz primjenu pojačanih nadzornih aktivnosti i ažurnu kontrolu priređivača.

“Uprava će i u narednom periodu, kroz blisku saradnju sa Ministarstvom finansija, raditi na očuvanju stabilnosti prihoda i sprovođenju mjera fiskalne i regulatorne politike Vlade Crne Gore. Uprava za igre na sreću nastavlja da djeluje u pravcu unapređenja povjerenja javnosti u sektor igara na sreću, kroz odgovornu regulaciju i jačanje institucionalne saradnje, sa jasnim opredjeljenjem za održiv rast, poštovanje zakonskih okvira i zaštitu najranjivijih društvenih kategorija”, zaključuju u saopštenju.