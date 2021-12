TAMARA PROGOVORILA O UDAJI ZA SRPSKOG FUDBALERA! Pevačica nikad iskrenije o svojoj vezi - "Moji roditelji to NE ŽELE!"

Tamara Milutinović o ljubavi sa fudbalerom.

Izvor: Instagram/tamaramilutinovic

Tamara Milutinović nedavno je prvom zajedničkom fotkom potvrdila vezu sa fudbalerom Darkom Jevtićem, te su od tada njihovi trenuci sve češća pojava na njenom Instagramu.

Pevačici je ovo prva javna veza, a sada je za medije progovorila i o svadbi, kao i tituli "žene fudbalera" koja joj, kako kaže, ne bi smetala.

"Neće mi smetati ako me budu nazivali ženom ili devojkom fudbalera, to ne smatram prozivkom. Za nas pevačice važi to pravilo da se fudbaleri lepe za nas, ali ja to gledam s druge strane, i oni su kao i mi javne ličnosti, često se srećemo po nekim skupovima. Mislim da se tome baš daje mnogo na važnosti, a ne znam da li bi tako bilo da su pevačica i advokat u vezi? Činjenica je ta da sam ja uvek bežala od fudbalera, ali eto stigao me je, bio je brži", rekla je Milutinovićeva, pa otkrila kako su njeni roditelji prihvatili Darka:

"Moji roditelji su Darka prihvatili fenomenalno, srećni su zbog naše veze. Mislim da oni još uvek ne žele da se ja udam, teško im je jer nisu navikli da nisam s njima, ali ako bude bilo svadbe, moj tata će preplakati", dodala je.

Pogledajte ih zajedno: