Lucija iz GTA VI postala je tema ljubavnih rasprava. Igrači moraju da održavaju njen odnos sa Džejsonom, a pojedine devojke zbog toga već negoduju.

Izvor: Rockstar Games

Nova GTA VI nije izazvala samo euforiju među gejmerima, već i prilično neočekivane ljubavne rasprave. Dok jedni jedva čekaju da istraže svaki deo virtuelnog Vice City-ja, drugi se šale da bi upravo jedna devojka iz igrice mogla da postane ozbiljna konkurencija njihovim partnerkama. U pitanju je Lucija Kaminos, jedna od glavnih junakinja nove igre, zbog koje se na društvenim mrežama već povela rasprava o ljubomori, poverenju i granicama u vezama.

Povod za ovu priču postala je objava jednog korisnika Reddita koji je tvrdio da je raskinuo trogodišnju vezu jer njegovoj devojci nije odgovaralo što želi da igra GTA VI. Prema njegovim rečima, posebno joj je smetalo što će u igri da gleda žene u bikinijima i scene se*sualne prirode. Pitala ga je zašto mu je to potrebno i da li joj ona nije dovoljna.

Izvor: Reddit /Printscreen

Iako je reč o pojedinačnom iskustvu, objava je otvorila temu koja je postala zanimljiv povod za šalu među gejmerima: može li virtuelna devojka da izazove ljubomoru u stvarnoj vezi?

Ko je Lucija i zašto je postala tema ljubavnih rasprava?

Lucija je jedna od dva glavna igriva lika u GTA VI, uz Džejsona Duvala. Njih dvoje nisu samo partneri u kriminalnim poduhvatima, već i ljubavni par čiji odnos predstavlja jedan od važnih elemenata priče.

Ono što ovu igru razlikuje od prethodnih nastavaka jeste činjenica da igrači ne prate samo njihove avanture, pljačke i sukobe sa policijom, već mogu da utiču i na razvoj njihove veze. Tako se između misija otvara prostor za svakodnevne situacije, zajedničke aktivnosti i romantične trenutke.

Lucija je samouverena, privlačna i važan deo priče, a njena dinamika sa Džejsonom dodatno je zainteresovala publiku. Zbog toga nije iznenađujuće što se na internetu pojavljuju šale o tome da će pojedini igrači više vremena da provode sa njom nego sa svojim stvarnim partnerkama.

Momci moraju da održavaju vezu sa Lucijom: Zajednički izlasci, poljupci i romantični trenuci

Posebno zanimljiv detalj GTA VI jeste sistem odnosa između Džejsona i Lucije. Njihova bliskost nije samo deo unapred napisanog scenarija, već igrači mogu da je razvijaju kroz različite aktivnosti.

Ako žele da njihov odnos bude što bolji, moraće da odvoje vreme za zajedničke trenutke. To podrazumeva izlaske, šetnje, odlazak na plažu, zajedničke aktivnosti, razgovore i romantične gestove. Mogu da se drže za ruke, grle, ljube, provode vreme kod kuće, pa čak i da zajedno odlaze na različita mesta u virtuelnom svetu.

Postoji i poseban sistem koji prati koliko je njihov odnos blizak, a prema vodičima za igru, razvija se kroz četiri nivoa. Igrači mogu da ga poboljšavaju tako što će da provode vreme zajedno, odgovaraju na poruke, organizuju izlaske i biraju interakcije koje jačaju njihovu povezanost.

Zanimljivo je i to da zajednički život ne podrazumeva samo romantiku. Džejson i Lucija mogu zajedno da obavljaju kriminalne zadatke, učestvuju u pljačkama i pomažu jedno drugom u opasnim situacijama.

Drugim rečima, igrač koji želi da njihova ljubav opstane moraće povremeno da ostavi po strani pljačke i pucnjave i posveti se partnerskim obavezama.

Može li ljubomora zbog video-igre da uništi stvarnu vezu?

Iako je priča o raskidu zbog GTA VI mnogima smešna, ona otvara i ozbiljnije pitanje o ljubomori i poverenju u partnerskim odnosima.

Za nekoga je gledanje privlačnog lika u video-igri potpuno bezazlena zabava, dok druga osoba može da se oseća neprijatno zbog se*sualizovanog sadržaja, načina na koji su ženski likovi predstavljeni ili vremena koje partner posvećuje igri.

Ipak, važno je da se razlikuju lične granice od pokušaja kontrole tuđih interesovanja. Nije isto kada partnerima smeta određeni sadržaj i kada jedna osoba pokušava da drugoj zabrani hobi ili aktivnost koja joj pričinjava zadovoljstvo.

Upravo zato je Reddit priča izazvala toliko interesovanja. Jedni smatraju da je raskid zbog izmišljene junakinje preterana reakcija, dok drugi ističu da problem uopšte nije Lucija, već nedostatak poverenja koji je postojao i pre nego što je igra stigla.

Jedno je sigurno: GTA VI je u virtuelnom svetu ponudila igračima novu ljubavnu priču, ali se čini da bi rasprave o Luciji mogle da se nastave i daleko izvan ekrana.

(MONDO)