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Ovo je najslušanija folk pjesma na Balkanu: Ima više od 140 miliona pregleda, ni ne slutite ko ju je napisao

Ovo je najslušanija folk pjesma na Balkanu: Ima više od 140 miliona pregleda, ni ne slutite ko ju je napisao

Autor Đorđe Milošević
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Tekst pjesme potpisuje Marina Tucaković, jedna od najpoznatijih tekstopisaca sa ovih prostora.

Ovo je najslušanija folk pjesma na Balkanu: Ima više od 140 miliona pregleda, ni ne slutite ko ju je Izvor: Youtube

Folk muzika na Balkanu ima pjesme koje ne gube popularnost ni godinama nakon objavljivanja, a jedna od njih je i "Kilo dole, kilo gore“ Mileta Kitića.

Ovaj hit prikupio je više od 140 miliona pregleda na Jutjubu, čime se svrstao među najgledanije folk numere domaće muzičke scene.

Iako se muzički trendovi mijenjaju, a publika svakodnevno otkriva nove izvođače i pjesme, pojedini hitovi uspijevaju da ostanu prisutni u životima slušalaca. Upravo takav slučaj je sa numerom "Kilo dole, kilo gore“, koja je i godinama nakon objavljivanja prepoznatljiva publici širom regiona.

Pjesma je postala jedan od prepoznatljivih hitova u karijeri Mileta Kitića, a veliki broj pregleda na Jutjubu svjedoči o njenoj dugotrajnoj popularnosti.

Ko je napisao pesmu "Kilo dole, kilo gore“?

Iza ovog hita krije se zanimljiva autorska ekipa. Tekst pjesme potpisuje Marina Tucaković, jedna od najpoznatijih tekstopisaca sa ovih prostora, čiji su stihovi obilježili karijere brojnih pjevača i ostavili dubok trag na domaćoj estradi.

Muziku potpisuje Marius de la Focsani, dok je za aranžman bio zadužen Aleksandar Kobač.

Tagovi

pjesma marina tucaković mile kitić

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