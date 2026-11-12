Na auto-putu Miloš Veliki u smjeru ka Čačku, došlo je do teške saobraćajne nesreće.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tokom večernjih sati na auto-putuMiloš Veliki u smjeru ka Čačku u blizini isključenja za Takovo došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je, prema za sada još uvek nezvaničnim informacijama, jedno lice izgubilo život.

"Do udesa je došlo kod mjesta Boljkovci, kada je iz nepoznatih razloga vozač putničkog vozila pdleteo pod teretno vozilo. Čuli smo da je vozač poginuo, ali to još uvijek nije potvrđena informacija. Na licu mjesta su tri vozila vatrogasne službe, saobraćajna policija, kao i Hitna pomoć", kaže za RINU jedan od očevidaca.

Saobraćaj na dionici auto-puta Čačak - Ljig trenutno je otežan. Vozila koja su učestvovala u udesu nalaze se u zaustavnoj saobraćajnoj traci.