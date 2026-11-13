Nedavna istraživanja otkrila su nove dokaze o zločinima koje su japanske okupacione snage počinile u Kini tokom Drugog svjetskog rata, u vreme kada desničarske snage u Japanu pokušavaju da veličaju rat i utiču na istorijsko pamćenje mlađih generacija.

Izvor: kineska medijska grupa

Prema riječima Vang Menga, profesora Istorijskog fakulteta Univerziteta u Vuhanu, u centralnoj kineskoj provinciji Hubej, na kostima pronađenim na nekadašnjoj lokaciji medicinske škole japanske vojske uočeni su tragovi sečenja i bušenja, kao i dokazi o obavljanju operacija na mozgu.

U Nanđingu, glavnom gradu istočne kineske provincije Đijangsu, na ostacima lobanja 41 žrtve pronađenim na planini Đuhua otkriven je gen povezan sa proizvodnjom enterotoksina bakterije Vibrio cholerae, uzročnika kolere.

„Ova otkrića pružaju čvrste dokaze da su japanski okupatori sprovodili surove eksperimente na ljudima“, izjavio je Vang na simpozijumu posvećenom zločinima japanskih snaga u vezi sa upotrebom bakteriološkog i hemijskog oružja.

Simpozijum je održan od ponedeljka do srijede u sjeveroistočnoj kineskoj provinciji Hejlungđang, a okupio je desetine stručnjaka iz cijele zemlje.

Ove godine navršava se 81 godina od završetka Drugog svjetskog rata i pobjede kineskog naroda u ratu otpora protiv japanske agresije.

Četrnaestogodišnji rat, najduža i najveća borba kineskog naroda protiv strane agresije u modernoj istoriji, odnio je 35 miliona žrtava među vojnicima i civilima, prije nego što je Japan kapitulirao 1945. godine.

Đin Šičeng, istraživač u Izložbenom centru o zločinima „Jedinice 731“ Japanske carske vojske u Harbinu, glavnom gradu provincije Hejlungđang, proučavao je arhivsku građu o „Jedinici 516“, čiji je jedan tim bio zadužen za aktivnosti nakon kapitulacije Japana.