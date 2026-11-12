Egipatski sud uvrstio je sarajevski AKOS među 35 organizacija označenih kao terorističke na pet godina. Udruženje odbacuje odluku i najavljuje protestnu notu.

Izvor: akos.ba/screenshot

Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport (AKOS) iz Sarajeva našla se na listi terorističkih organizacija koju je egipatski sud utvrdio na period od pet godina. Odluka obuhvata ukupno 35 organizacija i 36 pojedinaca iz Evrope, a iz AKOS-a su odbacili takvu kvalifikaciju i najavili da će od Ministarstva spoljnih poslova BiH tražiti upućivanje protestne note Egiptu.

Odluku je donijelo Drugo krivično vijeće Krivičnog suda u Kairu, koje zasjeda u Badru, u okviru predmeta koji se vodi pred Vrhovnim državnim tužilaštvom za sigurnost. Presuda je objavljena 10. novembra u egipatskom službenom listu, u broju 250.

Na spisku se, osim AKOS-a, nalaze i Savjet muslimana Evrope i njegove podružnice, organizacije Muslimani Francuske, Islamsko društvo Britanije, Švajcarska muslimanska liga, Njemačka islamska zajednica, kao i udruženja iz Švedske, Italije, Španije, Irske, Poljske i drugih evropskih zemalja.

Među navedenim organizacijama su i Evropsko vijeće za fetvu i istraživanje, Evropsko vijeće imama i Evropski institut za humanističke nauke. Egipatski mediji ove organizacije povezuju sa Muslimanskim bratstvom.

AKOS odbacuje odluku i najavljuje protestnu notu

Iz AKOS-a su saopštili da odlučno odbacuju, kako navode, neosnovane kvalifikacije Krivičnog suda u Kairu i povezivanje sa terorističkim organizacijama.

Ističu da je riječ o nevladinoj organizaciji registrovanoj u aprilu 2003. godine u registru Federalnog ministarstva pravde BiH, čije su aktivnosti usmjerene na obrazovanje, kulturu, sport i društveno korisne projekte, posebno za djecu i omladinu.

"Naša misija jeste da zajedničkim radom, na temeljima univerzalnih vrijednosti, odgojimo generaciju budućnosti", naveli su iz AKOS-a, dodajući da nijedna njihova aktivnost nije bila usmjerena na kršenje zakona ili ugrožavanje prava i sloboda drugih.

U saopštenju su ocijenili da je odluka egipatskog suda povezana sa njihovim javnim djelovanjem i stavovima o ljudskim pravima i Palestini.

Iz AKOS-a su potvrdili da su organizovali proteste ispred Ambasade Egipta u Sarajevu, na kojima su, kako navode, osuđivali postupanje egipatskog režima prema građanima koji su protestovali protiv vlasti.

"Svojim medijskim djelovanjem smo doprinijeli da se istina o patnjama Palestinaca čuje na našim prostorima. Očito to smeta nekim režimima i njihovim sponzorima", naveli su iz ove organizacije.

Najavili su da će od Ministarstva spoljnih poslova BiH zatražiti da uputi službenu protestnu notu Ambasadi Egipta, kojom bi bilo izraženo neslaganje sa odlukom egipatskih institucija.

Šta znači uvrštavanje na egipatsku listu?

Prema egipatskom Zakonu broj 8 iz 2015. godine, uvrštavanje na listu terorističkih organizacija povlači niz pravnih posljedica. Među njima su zabrana djelovanja i okupljanja, zatvaranje prostorija, zabrana direktnog i indirektnog finansiranja, kao i zamrzavanje novca, imovine i drugih sredstava organizacija obuhvaćenih odlukom.

Odluka je donesena u trenutku kada Egipat dodatno pooštrava mjere prema Muslimanskom bratstvu, koje egipatske vlasti smatraju terorističkom organizacijom od 2013. godine.

(MONDO/Agencije)