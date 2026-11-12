Suđenje klanu Veljka Belivuka i Darka Šarića nastavljeno je danas u Specijalnom sudu raspravom o "Skaj" dokazima i odlukom o razdvajanju postupka za Marka Petkovića, koji je u teškom zdravstvenom stanju.

Izvor: Interpol/MONDO/Stefan Stojanović

Suđenje navodnoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Darka Šarića nastavljeno je danas u Specijalnom sudu, a na samom početku suđenja govorilo se o optuženom Blagoju Gašiću, koji se nalazi u pritvoru u Crnoj Gori, kao i o optuženom Marku Petkoviću, koji je u teškom zdravstvenom stanju.

Podsjetimo, Blagoje Gašić odslužio je kaznu zatvora u Spužu, a odmah po izlasku sa odsluženja trogodišnje kazne ponovo je uhapšen i to po međunarodnim potjernicama koje su za njim raspisale Srija i Grčka zbog ubistva u Atini i na Krfu.

Njegov branilac, advokat Marko Radović, istakao je da se Blagoje Gašić nalazi u ekstradicionom pritvoru u Crnoj Gori zbog postupka koji se u toj državi vodi zbog njega. On je zatražio da Gašiću bude ukinut pritvor kako bi došao na suđenje u Specijalni sud u Beogradu, tvrdeći da ga Crna Gora nikad neće izručiti.

"S obzirom na to da su se desile nove promjene i okolnosti, danas bih iznio zahtjev da se ovaj sudski postupak razdvoji u odnosu na njega i da se donese rešenje o pokretanju postupka. Njemu je određen ekstradicioni pritvor, a ja ću da obavijestim sud o detaljima za koje mislim da ne znate. U Crnoj Gori je došlo do promjene odredaba Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći krajem 2025. godine i više nemamo ograničeno trajanje ekstradicionog pritvora. Pritvor u Crnoj Gori može da traje do konačne odluke o rešenju samog izručenja i dok Srbija ne preuzme Gašića", poručio je i dodao:

"Ja neću da ulazim u to da li su ispunjeni uslovi za njegovo izručenje Srbiji. Čak i da ga vi oslobodite njemu ekstradicioni pritvor neće biti ukinut. Kada je pokrenut ovaj postupak, on je bio u pritvoru u drugom predmetu koji se vodi zbog saizvršilaštva u ubistvu, ali mu je taj pritvor u međuvremenu istekao, po zakonu Crne Gore. Ja tražim da mu se omogući da pristupi. Crna Gora ga neće izručiti, nije izručila čak ni vašeg državljanina u drugom predmetu, kom se ovde sudi za ubistvo, a u Crnoj Gori za blaže djelo", rekao je.

On je istakao da se protiv Gašića vodi krivični postupak zbog sumnje da je član organizovane kriminalne grupe i saizvršilac u ubistvu, zbog čega je on u pritvoru, gdje će da ostane do objavljivanja prvostepene presude.

"Prvostepena presuda neće biti donijeta još tri do četiri godine jer se promijenio veliki broj predsjednika sudskog vijeća. Postupa se vraćao na početak i on je sad u fazi iznošenja odbrana. Crna Gora je zauzela stav da se državljanin Crne Gore ne izručuje u ekstradicionom postupku ako se protiv njega vodi postupak u Crnoj Gori, sve dok se on ne završi. Blagoje Gašić za potrebe ovog predmeta može da ostane u Crnoj Gori neograničeno, ali on želi da učestvuje u sudskom postupku i da dođe na ovo suđenje u Srbiji", naveo je i dodao:

"Zbog toga je značajan moj današnji predlog da se ovaj postupak razdvoji. Crna Gora ga neće izručiti dok se postupak tamo ne okonča. On je lišen slobode po potjernici Srbije za potrebe ovog postupka, on želi da dođe i da učestvuje u postupku, a ne može da mu se omogući dolazak u sud. Jedini način je da pozitivno odlučite po mom predlogu", dodao je advokat.

Advokat je dodao da je tužilac pokrenuo istragu protiv Gašića, a "nije našao za shodno da ga sasluša u Crnoj Gori", te da, ako sud odbije predlog za razdvajanje postupka, Blagoje Gašić ne može da učestvuje u istom i "mora da bude u pritvoru zbog postupka u kom želi, a ne može da učestvuje".

Blagoje Gašić je u Crnoj Gori optužen da je kao pripadnik kriminalne grupe Radoja Zvicera učestvovao u ubistvima Damira Hadžića i njegovog zeta Adisa Spahića, kao i da je na Skaju koristio nadimke "Mali" i "Floki".

Tužilac Saša Ivanić rekao je da će pisanim putem da se izjasni o predlozima advokata.

"Ja nemam isprave iz Crne Gore i nemam razloga da sumnjam, ali ću se u vezi sa predlogom za razdvajanje postupka u odnosu na Gašića izjasniti pisanim putem", rekao je.

Marko Petković u teškom stanju

Advkat Nebojša Tešić obratio se sudu povodom zdravstvenog stanja optuženog Marka Petkovića.

"On se nalazi u teškoj zdravstvenoj situaciji. Ne znam da li Vas neko obavještava o tome u kakvom je stanju. Imao je operaciju i već duže od mjesec dana je u invalidskim kolicima, vozaju ga po zatvoru, a terapija ne djeluje na bolest koju ima. Pitanje je šta će da se dogodi u vezi sa njegovom bolešću. Marko Petković je u teškom psihičkom stanju. Sjutra će biti održan četvrti glavni pretres na kom ne može da prisustvuje. Stavio bih predlog da se uradi vještačenje njegove procesne sposobnosti. Nisam siguran da li će i kada moći da aktivno učestvuje u ovom postupku", rekao je advokat.

Donijeta je odluka o tome da se postupak u odnosu na optuženog Marka Petkovića, koji je optužen da je zajedno sa Milikom Brašnjovićem, Draganom Tomićem i sada pokojnim Ljubomirom Lainovićem, imao zadatak da po pronalasku oštećenih Igora Dedovića i Stevana Stamatovića iz vatrenog oružja iste ubiju, postupak je razdvojen.

Advokati izneli primjedbe na dokaze

Branilac više optuženih, advokat Dejan Lazarević, iznio je primjedbe na dokaze u vidu "Skaj" poruka, ističući da je sudija čitala samo datum i vreme poruka, ali ne i same poruke.

Tužilac Saša Ivanić istakao je da se radi o zakonitim dokazima, te da se u porukama govori o ubistvu u Atini 2019. i 2020. godine, kao i o organizaciji i bezbjednom izvlačenju optuženih iz Grčke preko Albanije u Makedoniju.

"Isprave koje smo izveli razmijenjene su između Radoja Zvicera i ostalih, a o tome je izvještavan i Šarić koji je obećao novčanu nagradu jednom okrivljenom", rekao je tužilac Ivanić.

Advokati su takođe istakli da nedostaju parne strane u predmetu, kao i da u poslatim glasovnim porukama fale riječi i da se ono što se u njima čuje i što piše u transkriptu poruka ne poklapa.

"Ja želim da vam dokažem, da ovo ne samo što nije original, nego može da se mijenja. Vi vjerovatno zante da se protiv Šarića vodi postupak koji je trenutno u Apelaciji. Ono što vi nazivate porukama, a ja tabelama, a koje tužilac stavlja Darku Šariću na teret osoba piše da šeta parkom, da je u Budvi, da hoda po Amsterdamu, a u to vrijeme Darko Šarić je bio u pritvoru u drugom predmetu", naveo je Šarićev branilac, advokat Marko Janković navodeći i da je u jednoj od poruka u istom periodu, sa "pina koji tužilac stavlja Šariću na teret poslata poruka "hoćeš da se nađemo u 13h u gradu".

Advokat Dalibor Katančević, koji brani Šarića, naveo je da zahtjeva od tužioca da kad već "ovo nudi kao dokaz dostavi podatke ko je i kada presreo Skaj poruke i kako su one došle u eksel tabele".

"Ako je neki organ države Srbije, recimo BIA ošto vidim da je to sada popularno, prisluškivao građane godinu dana, kako je moguće da u jednom predmetu dostavi da je prikupio 70, a u drugom 150 razgovora", rekao je Katančević, navodeći da se upravo to dogodilo u dva odvojena predmeta protiv Darka Šarića.

Advokat Jakša Peković, branilac okrivljenog Vladimira Mandića pitao je sudsko vijeće "gde je njegov klijent".

"Nisam sarkastičan, ni jedna poruka koja se odnosi na njega nije izvedena", rekao je Peković.

Optuženi iznijeli primedbe

Optuženi Milinko Brašnjović iznio je primjedbe na dokaze.

"Ja nikad nisam posjedovao "Skaj" telefon, niti je nađen pri mom hapšenju, Ni na jednoj slici ili u glasovnoj poruci se ne nalazi moj glas. Tuzilac nije ekspert za to što je tvrdio. Prošlog mjeseca, kada smo mu našli ime u prepiskama, odmah se govori o tome kako je neko dopunjavao brisao i mijenjao poruke", rekao je Brašnjović.

Prvoopruženi Veljko Belivuk rekao je da "skreće pažnju na to da dokumentacija sigurno nije original".

"Ja vam ukazujem na to da fotografije koje su prikazane nisu autentične. Ni na jednoj od fotografja nisam prepoznao Milinka Brašnjovića niti u glasovnim porukama", rekao je.

(Telegraf/MONDO)