Iz ODT-a su naveli da je povodom ovog slučaja formiran predmet koji se trenutno nalazi u fazi izviđaja.

Izvor: Youtube/ Predsjednik Crne Gore/ Printscreen

Iako guvernerka Centralne banke Irene Radović nije zvanično prijavila osobe za koje tvrdi da su vršile pritisak na nju, Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici ispitaće njene navode.

To su „Vijestima“ saopštili iz tog tužilaštva, ne precizirajući da li je Radović već pozvana da pojasni ko je, kada i u čije ime, kako je ranije kazala u Skupštini, vršio pritisak na nju.

Iz ODT-a su naveli da je povodom ovog slučaja formiran predmet koji se trenutno nalazi u fazi izviđaja.

“Postupajuća državna tužiteljka blagovremeno preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice. Radi zaštite interesa postupka, trenutno nismo u mogućnosti da vam pružimo više podataka”, navodi se u odgovorima.

“Vijesti” su juče objavile da je Uprava policije samoinicijativno obavijestila podgorički ODT o tvrdnjama guvernerke, nakon uvida u snimak sjednice skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

Iz policije su saopštili da im Radović nije zvanično prijavljivala osobe koje su je, prema njenim tvrdnjama, pritiskale zbog poslova CBCG.

Tužilaštvo nije odgovorilo na to da li su identifikovani i saslušani posrednici koje je guvernerka pominjala, niti provjerava li se eventualna povezanost pritisaka sa Davorom Macurom i Alta grupacijom.

Nijesu precizirali ni da li su ih guvernerka, CBCG ili drugi državni organi ranije obavještavali o tim događajima.

Radović je 6. novembra pred skupštinskim odborom saopštila da je bilo pokušaja uticaja na izbor viceguvernera, uz uslovljavanje licenciranjem određenih banaka i povlačenjem višemilionskih kazni izrečenih zbog kršenja propisa o sprečavanju pranja novca. Kazala je da pritisci nijesu dolazili iz političkih krugova, već preko posrednika i pojedinaca, kao i da su nadležni državni organi za bezbjednost o tome uredno informisani u više navrata. Prema njenim riječima, dostavljeni su im i podaci o identitetu tih osoba i vrstama pritisaka.

Iz Uprave policije tvrde da im guvernerka, osim jedne prijave iz oktobra prošle godine zbog prisustva muškarca ispred zgrade u kojoj živi, nije podnosila druge zvanične prijave, niti imenovala osobe koje su joj prijetile ili na nju vršile pritisak zbog poslova koje obavlja.

Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB), saopštila je “Vijestima” da je Radović tek na sastanku 30. oktobra ove godine usmeno iznijela podatke o pojedinim osobama koje su na nju vršile pritisak u različitim slučajevima u vezi sa bankarskim sektorom.

Navode i da do dostavljanja odgovora nije bilo konkretnog zahtjeva za procjenu njene ugroženosti u odnosu na osobe pomenute na tom sastanku.

Iz ANB-a su objasnili da je sastanak sa guvernerkom održan nakon što su crnogorske bezbjednosne službe, poslije višegodišnje istrage, donijele odluku o zabrani ulaska biznismenu Davoru Macuri u Crnu Goru.

Prema odgovoru Agencije, sastanak je tražila guvernerka, na okolnosti koje su dovele do te odluke.

“Agencija je jasno saopštila razloge koji su doveli do takve odluke, dok je guvernerka usmeno iznijela podatke o pojedinim licima koja su vršila pritisak na nju u različitim slučajevima vezanim za bankarski sektor”, kazali su iz ANB-a.

Nisu naveli o kojim je osobama riječ, kakve je pritiske Radović opisala, niti da li su oni bili povezani sa Macurom ili Alta grupacijom, prenose Vijesti.

Radović ni juče nije odgovorila na pitanja lista o tome ko je vršio pritisak na nju, a ko su bili posrednici koji su joj prenosili poruke.

Bez odgovora ostalo je i pitanje kada su se ti kontakti dogodili, na koji način su ostvareni i šta je od nje konkretno traženo, kao i da opiše svaki slučaj pojedinačno.

“Vijesti” su Radović pitale kako je izbor viceguvernera uslovljavan licenciranjem banaka i povlačenjem kazni, ko je postavljao te uslove, na koje kandidate za viceguvernere i koje banke su se odnosili, na koje konkretno kazne su se odnosili zahtjevi za povlačenje, kojim bankama su bile izrečene i u kojim iznosima, ali i da li su joj predočene posljedice ukoliko ne postupi po tim zahtjevima... Guvernerka je pitana i da li su Davor Macura, predstavnici Alta grupacije ili osobe koja su nastupale u njihovo ime učestvovali u nekom od tih kontakata i šta su konkretno tražili.

Radović nije odgovorila ni na to da pojasni izjavu datu u Skupštini - da je nadležne državne organe o pritiscima informisala u više navrata, odnosno, kome je, kada i na koji način prijavila svaki od opisanih slučajeva i koje je podatke ili dokaze dostavila.