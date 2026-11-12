Ruski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Aleksandar Darčijev preminuo je u 66. godini. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije prvobitno nije navelo uzrok smrti, ali se kasnije oglasila Marija Zaharova.

Izvor: Russian Foreign Ministry / Zuma Press / Profimedia

Ruski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Aleksandar Darčijev iznenada je preminuo u 66. godini, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. U prvobitnom saopštenju nije naveden uzrok smrti diplomate kojeg je ruski predsjednik Vladimir Putin imenovao za ambasadora u Vašingtonu u martu 2025. godine, piše The Daily Beast.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova naknadno je saopštila putem Telegrama da je Darčijev preminuo u Moskvi od hronične bolesti, ne iznoseći detalje o njegovom zdravstvenom stanju.

Ministarstvo je Darčijeva opisalo kao "izuzetnog diplomatu, iskusnog rukovodioca, dobrog prijatelja i mentora".

"Aleksandar Darčijev radio je u jednoj od najzahtevnijih oblasti ruske spoljne politike. Izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće njegovoj porodici i najbližima", navedeno je u saopštenju.

Iskusni diplomata zadužen za odnose sa Zapadom

Darčijev je važio za iskusnog diplomatu, posebno kada je riječ o odnosima Rusije sa zapadnim zemljama.

Pre imenovanja za ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama, radio je u ruskoj ambasadi u Vašingtonu krajem prve decenije 21. vijeka, nakon čega se vratio u Moskvu i nastavio karijeru u Ministarstvu spoljnih poslova.

Takođe je šest godina obavljao funkciju ruskog ambasadora u Kanadi.

Putin ga je u martu 2025. godine imenovao za ambasadora u Vašingtonu, u trenutku kada su Moskva i administracija američkog predsjednika Donalda Trampa pokušavale da obnove diplomatske kontakte i unaprijede međusobne odnose.

Darčijev je i prije stupanja na dužnost otvoreno govorio o potrebi normalizacije odnosa dvije zemlje.

"Rusija i Sjedinjene Američke Države, kao velike sile, predodređene su za miran suživot bez konfrontacije", izjavio je tada.

Nakon što je predao akreditivna pisma predsjedniku Donaldu Trampu, istakao je da će učiniti sve kako bi se odnosi Moskve i Vašingtona vratili u normalne tokove.

"Bila mi je velika čast da kao ruski ambasador razgovaram sa predsjednikom Trampom. Uvjerio sam ga da ćemo i ja i ambasada, pod mojim rukovodstvom, učiniti sve da obnovimo rusko-američke odnose i vratimo ih u normalne okvire i zdrav razum", rekao je Darčijev.

Bio sa Putinom na Aljasci

Darčijev je učestvovao i u ruskoj delegaciji tokom susreta Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci, gdje su dvojica predsjednika razgovarala o odnosima dvije zemlje.

Tom prilikom ponovio je da Moskva očekuje konkretne rezultate diplomatskih kontakata sa Vašingtonom.

"Ti kontakti nisu prekinuti, oni se nastavljaju. Nadamo se da ćemo postići određene rezultate u skladu sa uputstvima predsjednika", izjavio je tada Darčijev.

Njegova smrt uslijedila je nešto više od godinu i po dana nakon što je preuzeo jednu od najvažnijih diplomatskih funkcija u ruskoj spoljnoj politici.

Podsjetimo, Darčijev je preminuo 11. novembra u Moskvi, a ruske vlasti saopštile su da je uzrok smrti bila hronična bolest.