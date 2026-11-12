Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović izjavio je da nisu pronađeni materijalni dokazi o upotrebi zvučnog topa na protestu 15. marta 2025. godine.

Izvor: Youtube/Newsmax Balkans

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović izjavio je da tokom istrage događaja na protestu 15. marta 2025. godine u Beogradu nisu pronađeni materijalni dokazi da je korišćen zvučni top. On je, gostujući na televiziji Newsmax Balkans, naveo da je analizom snimaka utvrđeno da je zvuk koji podsjeća na huk supersoničnog aviona naknadno umetnut u pojedine video-zapise.

Govoreći o događaju koji je izazvao uznemirenost građana tokom odavanja pošte stradalima u padu nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu, Stefanović je rekao da su na predmetu više od godinu dana radila dva javna tužioca.

"Prvo smo htjeli da utvrdimo da li je korišćeno neko zvučno oružje. Taj zvučni top je onako kolokvijalni naziv. Znači, to je prvo radilo Prvo tužilaštvo. Onda smo mi povukli predmet. Mi nismo utvrdili nijedan materijalni dokaz", izjavio je Stefanović.

Prema njegovim riječima, tužilaštvo je pokušavalo da utvrdi šta se dogodilo tokom okupljanja građana i šta je izazvalo njihovo iznenadno pomijeranje.

"Mi nismo utvrdili nijedan materijalni dokaz da je korišćen bilo kakav zvučni top, osim nekih navoda i spinova koji su se javljali na društvenim mrežama", rekao je Stefanović.

"Zvuk na snimcima je umetnut"

Stefanović je objasnio da je jedan od razloga zbog kojih je tužilaštvo duže radilo na predmetu bila analiza dva snimka objavljena na Jutjubu, na kojima se čuje zvuk nalik huku supersoničnog aviona.

Kako je naveo, tužilaštvo je uspjelo da pronađe originalne snimke i uporedi ih pomoću softvera za analizu zvuka.

"Uspjeli smo na mrežama da nađemo originalne snimke, da ih ubacimo u softver, gdje smo utvrdili šta je nivo buke, znači buka kao buka, pištaljke i ostali izvori buke, i šta je taj supersonični zvuk", rekao je Stefanović.

On je istakao da je, prema zaključcima tužilaštva iz elaborata na 80 strana, sporni zvuk naknadno dodat snimcima.

"Utvrđeno je nesporno, što se tiče tužilaštva, da je taj zvuk umetnut", naveo je Stefanović.

"Pojedina lica su na potjernici"

Stefanović je izjavio i da se pojedina lica, za koja tvrdi da su pokušavala da izazovu određene promjene i izvrše krivična djela, trenutno nalaze na potjernici.

"Imamo lica koja su pokušavala na taj način da izazovu određene promjene, da izvrše određena krivična djela i nalaze se trenutno na potjernici. Određen im je pritvor od strane suda", rekao je Stefanović.

On je pozvao ta lica da se jave nadležnim organima i objasne na osnovu čega su tvrdila da je korišćen zvučni top.

"Neka dođu kod nas, niko ne kaže da će biti predložen pritvor, neka nam objasne upravo tu činjenicu. Odakle vam informacija da je bio zvučni top?", izjavio je Stefanović.

"Nema dokaza da je korišćen zvučni top"

Govoreći o navodima da je veliki broj građana pretrpeo posledice upotrebe zvučnog oružja, Stefanović je rekao da su pojedine nevladine organizacije prvobitno prijavljivale hiljade navodno povređenih, ali da je tužilaštvu, prema njegovim tvrdnjama, naknadno dostavljeno svega 15 imena.

"I podsjetiću vas, određene nevladine organizacije su prijavljivale hiljade ljudi da su pretrpjeli određene povrede, navodno od djelovanja tog zvuka. Međutim, na kraju su dostavili 15 imena, posle mjesec i po dana od događaja", naveo je Stefanović.

Na pitanje voditelja da li i dalje tvrdi da zvučni top nije korišćen i da nema osnova za podizanje optužnice zbog njegove navodne upotrebe, Stefanović je odgovorio potvrdno.

"Da, tako je", rekao je Stefanović.

On je dodao da su obavljene sve provjere i da trenutno ne postoje dokazi koji bi potvrdili upotrebu zvučnog oružja.

"To logičko zaključivanje, ovo što kaže Goran Ilić, nek se on bavi logikom gore u Vrhovnom tužilaštvu bez predmeta u radu, a mi ćemo se baviti činjenicama i dokazima", izjavio je Stefanović.

Upitan da li bi tužilaštvo ponovo razmatralo slučaj ukoliko bi se pojavili novi dokazi, poput snimka uređaja ili komunikacije koja bi ukazivala na njegovu upotrebu, Stefanović je ponovio da takvi dokazi trenutno ne postoje.

"Ne postoji. Nemojte zaboraviti, godinu i po dana smo radili na tome", zaključio je Stefanović.