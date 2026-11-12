Tragična smrt 32-godišnjeg Kristijana Josipa Periša pokrenula je lavinu u zagrebačkoj klinici Jankomir, gdje su otkriveni podaci da je za tri godine preminuo 201 pacijent.

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Tragična smrt 32-godišnjeg Kristijana Josipa Periša dovela je Kliniku za psihijatriju u Jankomiru pod lupu javnosti, i to ne prvi put.

Prije skoro dvije godine, 19-godišnjak je upao u osnovnu školu u Prečkom i nožem ubio sedmogodišnje dijete, ranivši još nekoliko učenika i učiteljicu. Mladić se liječio u dnevnoj bolnici u Jankomiru, pa je zdravstvena inspekcija i tada detaljno provjerila taj tretman.

Međutim, nisu pronađene nikakve nepravilnosti niti je bilo ljekarske greške, što je potvrdio i stručni nadzor Ljekarske komore. Ovog puta, u slučaju Periša, već prvi rezultati inspekcijskog nadzora u četvrtak potvrdili su ozbiljne propuste i otvorili niz pitanja zbog kojih inspekcija nastavlja sa provjerama, a direktorka Majda Grah podnijela je ostavku.

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Prethodno je dala otkaz četvorici medicinskih tehničara koji su vezanog Periša gušili jastukom, udarali i pritiskali mu koljenom vrat i grudi. Šokirani viješću o hitnom otkazu medicinskim tehničarima, njihove kolege i lekari odmah ujutru okupili su se ispred bolnice u znak podrške.

Međutim, kada se pojavio zastrašujući osmominutni snimak brutalnog nasilja nad vezanim Perišem, mnogi su se zbog tog protesta pokajali.

Poslednjih nekoliko dana u javnost izlaze priče bivših pacijenata Jankomira koji svjedoče o navodnim brutalnim postupanjima zaposlenih u toj ustanovi.

Medijima se tako javio svedok koji tvrdi da je na snimku savladavanja Periša prepoznao tehničara koji je u januaru ove godine udarao i jastukom gušio vezanog pacijenta u Jankomiru i pritom mu zaprijetio da će ga ubiti ako to nekome ispriča. Svjedok je o tome putem advokata obavijestio bolnicu i podnio krivičnu prijavu, ali nikada nije došlo do predloženog prepoznavanja tehničara.

Hrvatskim medijima je rečeno da opštinsko državno tužilaštvo sprovodi predistražne radnje po toj prijavi. Objavljeni su i detalji policijskog postupanja prema jednom od četvorice tehničara koji su trenutno u pritvoru u Remetincu. Taj 28-godišnjak ljetos je optužen za remećenje javnog reda i mira nakon što se pod dejstvom alkohola verbalno sukobio sa policijom, kada mu je izmjereno 2,24 promila alkohola u krvi.

Direktorka Grah je do ostavke jedva godinu dana bila na čelu Jankomira. Preko noći je postala vršilac dužnosti kada je njen prethodnik Vladimir Grošić smenjen krajem oktobra prošle godine. Smijenjen je kada se ispostavilo da ga USKOK tereti za primanje mita u zamjenu za namiještanje poslova građevinskim firmama tokom obnove dijela bolnice.

U novembru je Grošić i uhapšen, a početkom godine, u januaru, vratio se u bolnicu kao odjeljenski ljekar za demencije, piše Večernji.

U zagrebačkoj Gradskoj skupštini juče je pokrenuto i pitanje smrtnosti u psihijatrijskim ustanovama, pa se pokazalo da iako Klinika za psihijatriju Vrapče ima skoro dvostruko više hospitalizacija, istovremeno ima znatno manje smrtnih slučajeva od Jankomira.

Podaci Statističkog godišnjaka pokazuju da je 2024. godine Vrapče imalo 6.543 bolesnika i 32 preminula pacijenta, dok je u Jankomiru od 5.019 pacijenata umro 51. U 2023. godini Vrapče je imalo 12.673 hospitalizovana pacijenta, a preminuo je 51, dok je Jankomir imao 5.350 pacijenata i 72 umrla. Slično je bilo i 2022. godine, kada je u Jankomiru od 5.356 pacijenata umrlo 78, a u Vrapču je od 12.309 pacijenata preminulo 49.