Bora Terzić Terza proslavio je rođendan u rijalitiju "Elita" uz mnogo emocija i iznenađenja.
Bora Terzić Terza danas slavi rođendan u Eliti, a među čestitkama stigla je i ona od Sofije Janićijević, koja je Terzu veoma iznenadila.
- Terza, neka te život nauči da ne možeš uvijek da imaš sve u životu, da ne možeš svakog da povrijediš, a da očekuješ da te čeka raširenih ruku, uživaj, ipak si bio nezaboravno iskustvo - poručila je Sofija.
Terza plakao kao kiša kad je dobio pismo od ćerke Barbare: A onda je pročitao Sofijine riječi za rođendan
Raspao se na komade zbog Barbare
Terza je poslao pozdrav svojoj bivšoj djevojci, a onda je otvorio pismo i svoje ćerke Barbare.
- Tata, srećan rođendan - pisalo je u pismu sa Barbarinim slikama.
Terza se raspao na komade i prolio more suza zbog svoje ćerke.
Pogledajte kadrove:
Terza plakao kao kiša kad je dobio pismo od ćerke Barbare: A onda je pročitao Sofijine riječi za rođendan
(Pink.rs / MONDO)