Terza plakao kao kiša kad je dobio pismo od ćerke Barbare: A onda je pročitao Sofijine riječi za rođendan

Bora Terzić Terza proslavio je rođendan u rijalitiju "Elita" uz mnogo emocija i iznenađenja.

Izvor: Pink printscreen

Bora Terzić Terza danas slavi rođendan u Eliti, a među čestitkama stigla je i ona od Sofije Janićijević, koja je Terzu veoma iznenadila.

- Terza, neka te život nauči da ne možeš uvijek da imaš sve u životu, da ne možeš svakog da povrijediš, a da očekuješ da te čeka raširenih ruku, uživaj, ipak si bio nezaboravno iskustvo - poručila je Sofija.

Raspao se na komade zbog Barbare

Terza je poslao pozdrav svojoj bivšoj djevojci, a onda je otvorio pismo i svoje ćerke Barbare.

- Tata, srećan rođendan - pisalo je u pismu sa Barbarinim slikama.

Terza se raspao na komade i prolio more suza zbog svoje ćerke.

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(Pink.rs / MONDO)