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"Nema više odbrane, vojska je uništena": Dan kada su vanzemaljci napali Zemlju, građani histerično zvali policiju

"Nema više odbrane, vojska je uništena": Dan kada su vanzemaljci napali Zemlju, građani histerično zvali policiju

Autor Dragana Tomašević
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30. oktobra 1938. godine, emitovana je radio-drama koja je ušla u istoriju medija

Dan kada su vanzemaljci napali Zemlju, građani histerično zvali policiju Izvor: U.S. Department of War

Slušaoci američkog radija 30. oktobra 1938. godine doživjeli su šok kada su slušajući radio čuli zvuk koji je značio prekid programa zbog najnovijih vijesti - Marsovci su napali Zemlju.

Naravno, nije bilo riječi o invaziji, već o radio-adaptaciji naučnofantastičnog romana "Rat svjetova", koju je režirao i pripovijedao tada mladi Orson Vels.

Emisija je emitovana na mreži CBS, u okviru programa"Mercury Theatre on the Air". Umjesto klasičnog pripovijedanja, autori su priču predstavili kroz niz navodnih vanrednih vijesti, javljanja sa terena i izjava svjedoka.

Izvor: YouTube/ChapelDulcinea

Slušaoci koji su se uključili nakon početnog objašnjenja da je riječ o fikciji mogli su da pomisle da slušaju stvarni prenos događaja. Muzički program prekidali su sve dramatičniji izvještaji, dok su glasovi glumaca, zvučni efekti i ritam emisije stvarali utisak da se nešto strašno zaista događa.

Kako i ne bi, kada su reporteri "sa terena" javljali: "Ovo je kraj", "Odbrana je uništena,ostali smo bez vojske" i "Ovo je naše poslednje emitovanje".

Priča o Marsovcima koji napadaju Zemlju tako je dobila oblik radijskog izvještavanja kakvo su ljudi povezivali sa stvarnim krizama.

Decenijama se prepričavala priča da je emisija izazvala masovnu paniku širom Amerike. Pojedini slušaoci zaista jesu bili uznemireni, a mediji su narednog dana izvještavali o zabrinutim građanima koji su pozivali policiju i radio-stanice.

Poslušajte radio-dramu:

Rat svetova
Izvor: YouTube/David Webb

Preko noći postao je tema cijele Amerike

Orson Vels imao je samo 23 godine kada je izveo ovu radio-dramu. Njegovo ime ubrzo se našlo u novinama, a javnost je željela da sazna kako je jedna izmišljena priča mogla da zvuči toliko stvarno.

Vels se suočio sa brojnim pitanjima o namjerama autora i reakcijama slušalaca. Iako emisija nije bila zamišljena kao stvarna vijest o napadu, postala je jedan od najpoznatijih primjera moći radija i uvjerljivog pripovijedanja.

Događaj je ostao važna lekcija o tome koliko način na koji je neka informacija predstavljena može da utiče na to kako je publika razumije.

Više od osam decenija kasnije,"Rat svjetova" i dalje se pominje kada se govori o medijskoj odgovornosti, dezinformacijama i granici između fikcije i stvarnosti.

Tagovi

radio drama emisija vanzemaljci

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