Kad poezija dobije dozu humora: Nemanja Rakočević o drugačijem pogledu na svakodnevicu (VIDEO)

Kroz humor govori o stvarima koje su nam svima poznate, a njegova publika se nerijetko pronađe u situacijama kojima se smije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Svakodnevne situacije, ljudi i njihove navike često su najbolja inspiracija za humor. Upravo iz takvih trenutaka Nemanja Rakočević crpi ideje za svoj prepoznatljivi sadržaj „Ozbiljno neozbiljna poezija“.

Nemanja Rakočević za naš portal govori o tome kako nastaju njegove ideje, šta ga inspiriše, koliko je u svemu spontanosti, ali i gdje povlači granicu između šale i stvarnosti.

Sa njim smo razgovarali i o tome koliko je danas teško zadržati pažnju publike, da li je humor nešto što se može isplanirati i koliko svakodnevni život zapravo nudi materijala za dobru šalu.

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