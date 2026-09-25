Totalna čistka u Grandu nakon Popovićeve smrti: Dugačak spisak ljudi koji su sa razlogom napustili produkciju

Prva koja je donijela odluku da nakon 10 godina napusti muzičko takmičenje bila je Marija Šerifović.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Smrt osnivača i kreativnog direktora Grand produkcije Saše Popovića označila je početak potpuno nove ere muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Pred početak nove sezone uslijedile su velike tranzicije i odlasci koji su iznenadili javnost.

Ulogu Saše Popovića uvođenju produkcije preuzeo je direktor Goran Šljivić, koji je najavio nastavak projekta uz poštovanje nasleđa estradnog maga.

Na finalu sezone u junu 2025. godine, svim finalistima uručene su posebne zlatne plakete "Aleksandar Saša Popović", dok je voditeljski par na čelu sa Anom Sević i Vojom Nedeljkovićem nastavio rad na pripremi narednih sezona.

Uslijedile su krupne promene u emitovanju. Pored velikih tenzija u studiju, svi članovi žirija isticali su da je atmosfera bez Popovića neuporediva, ali da produkcija ulaže maksimalne napore kako bi zadržala nivo gledanosti.

Prva presekla Marija Šerifović

Prva koja je nakon završetka sezone i proglašenja pobjednika saopštila da se povlači bila je Marija Šerifović. Nakon punih deset godina provedenih u stolici mentora, pop zvijezda je donijela odluku da stavi tačku na ovaj angažman kako bi se posvetila sinu Mariju.

Marija se emotivnim pismom obratila javnosti i produkciji:

"Sigurna sam da u nekoliko rečenica nikako ne mogu stati sve emocije koje osjećam dok ovo pišem. Nakon 10 godina provedenih u žiriju emisije 'Zvezde Granda', osećam da je došao trenutak da zatvorim ovo važno poglavlje mog života i karijere. Kroz sve ove sezone rasla sam i kao umjetnik i kao čovjek. Imala sam tu sreću da učim ovaj naš posao od najboljeg. Od mog Saleta, koji bi se danas sigurno sa mnom posvađao. Hvala ti na šansi da budem dio ovog neba. Bila je čast, direktore!", poručila je Marija ističući da je željela da ode još ranije, ali da je ostala u takmičenju do samog kraja isključivo zbog obećanja koje je dala Popoviću.

"Ja sam tu bio zbog Saše Popovića"

Mesec dana kasnije, uslijedio je novi udarac za produkciju kada je istaknuti kompozitor i harmonikaš Dragan Stojković Bosanac potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem i prešao u žiri "Pinkovih zvezda".

Vidi opis Totalna čistka u Grandu nakon Popovićeve smrti: Dugačak spisak ljudi koji su sa razlogom napustili produkciju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Prva / screenshot Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: TV Prva / screenshot Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: TV Prva / screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: TV Prva / screenshot Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/Zvezde Granda/printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nakon optužbi i nagađanja da je izdao Sašu Popovića, Bosanac je bez dlake na jeziku odgovorio:

"Ja sam tu bio zbog Saše Popovića, da mu pomognem... Ja sam profesionalac, i onaj ko me je poželio, ja sam za određene uslove i prihvatio. Nema tu emocija, nema tu ničega, mi smo sarađivali 15-ak godina i ovo je bio prelazni rok koji sam ja iskoristio. Prešao sam za bolje uslove. Priče da sam izdao Popovića su gluposti i pakost koja nije utemeljena. Ja sam prije svih njih bio u 'Zvezdama Granda' i sa Popovićem se znam mnogo više nego oni", jasan je bio Bosanac.

"Za Popovićem ću tugovati vječno"

Samo nekoliko dana nakon Bosanca, mjesto u žiriju napustila je i Viki Miljković, koja je takođe pri prihvatila ponudu televizije Pink. Viki je u svom zvaničnom saopštenju naglasila da je njena odluka usko povezana sa odlaskom Saše Popovića.

"Nakon deset nezaboravnih sezona, vrijeme je da se oprostim od uloge člana žirija u ovom velikom muzičkom projektu. Ova odluka nije bila laka, jer me za 'Zvezde Granda' vežu ne samo godine rada, već i snažne emocije, prijateljstva i uspomene. Posebnu zahvalnost upućujem mom velikom prijatelju Saši Popoviću, koji me je i pozvao na ovo nezaboravno decenijsko putovanje i za kim ću vječno tugovati", izjavila je Viki, a na snimanju na Pinku dodala kratko: "Otišla sam zbog Saše Popovića".

Odlazak Ane Bekute posle 12 godina

Najveća i najneočekivanija vijest odjeknula je pred početak snimanja sezone u septembru ove godine, kada je folk zvjiezda Ana Bekuta donijela odluku da nakon 12 godina napusti stolicu stručnog žirija. Pjevačica je otvoreno progovorila o razlozima povlačenja za medije:

"Nije mi bilo teško da donesem odluku. Potreban mi je odmor, ali i vrijeme da se posvetim radu na novom albumu i velikim koncertnim aktivnostima. Poslednjih godina sam se baš umorila i došlo je do zamora, nisam sa radošću odlazila na ta snimanja, jednog jutra sam se pitala zašto ja to sebi radim. Zamaralo me je, smaralo me je tri dana zaredom. Nije mi prijalo, ne znam šta je Snežanu šokiralo", rekla je Ana Bekuta sinoć na otvaranju sezone jednog restorana gdje je nastupala.

Ana se na samom početku snimanja prve emisije bez nje obratila dosadašnjim kolegama u žiriju šaljivom i emotivnom porukom:

"Mili moji, već lagano čujem vaše jecaje zbog moje današnje odsutnosti", napisala je pjevačica, na šta su kolege reagovale sa velikim emocijama.

"Bila sam iznenađena kada sam čula razlog"

Bekutin odlazak iznenadio je i njene najbliže koleginice iz žirija. Snežana Đurišić priznala je da nije očekivala ovakav rasplet:

"Bila sam iznenađena kada sam čula razlog, ali mislim da je ona procijenila da je tako bolje i nek je ona srećna", izjavila je Snežana.

Na mjesto Ane Bekute u stolici žirija došla je pjevačica Sanja Vučić, koja je istakla veliku odgovornost:

"Jako mi je žao što je Ana otišla, a ja ću dati sve od sebe da opravdam povjerenje i pomognem mladim kandidatima", poručila je Sanja prilikom prvog dolaska na snimanje.

Sanja Kužet takođe otišla

Zaštitni znak i voditeljka "Zvezda Granda" Sanja Kužet, koja je prvobitno otišla na trudničko bolovanje u 2024. godini kada ju je mijenjala Ana Sević, zvanično je prekinula trinaestogodišnju saradnju sa "Grand" produkcijom. Sanja trenutno pokreće svoju prvu autorsku emisiju o zdravlju i sportu.

Vidi opis Totalna čistka u Grandu nakon Popovićeve smrti: Dugačak spisak ljudi koji su sa razlogom napustili produkciju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 7 7 / 7

Voditeljka se od "Zvezda Granda" i Saše Popovića oprostila emotivnim saopštenjem:

"Posle mnogo lijepih i važnih godina provedenih u "Grandu", donijela sam odluku da završim jedno veliko poslovno poglavlje u svom životu. Odlazim dobrovoljno, sa osjećajem da je došao pravi trenutak da ovo poglavlje zatvorim. Posebno ću pamtiti trenutak kada mi je pre 13 godina ukazano povjerenje i pružena prilika da postanem dio jedne velike priče. To povjerenje mi je mnogo značilo i zauvijek ću biti zahvalna čoveku koji je vjerovao u mene. Danas, kada njega više nema, sasvim je prirodno da osjećam da se završava i jedno vrijeme koje je bilo važno za sve nas", napisala je Sanja.

(Blic/MONDO)