Konačno je stigao Apple TV, a ovo prvo morate da gledate: 8 serija koje su "must", a na listi i najveći hit godine

Ukoliko vas zanima šta je to dobro na Apple TV-u, izdvojili smo osam "starter" serija koje su vredne svake sekunde bindžovanja.

Izvor: prinscreen/youtube/ Apple TV

Vest da svi Iphone korisnici od sada imaju i besplatan Apple TV mnoge je obradovala, a prvo pitanje koje se postavlja je - šta prvo gledati?

Činjenica je da Apple TV već dugo važi za platformu sa verovatno najboljim odnosom kvantiteta i vrhunskog kvaliteta sadržaja. Umesto hiljada osrednjih naslova, ovde vas čekaju pažljivo birani vizuelni spektakli, pametne komedije i trileri od kojih se ne spava.

Zato smo izdvojili osam serija koje su definitivno vredne "bindžovanja", i kojima treba da date šansu:

1. Widow' s Bay

Ocena: IMDb: 8.3 | Rotten Tomatoes: 97%

IMDb: 8.3 | Rotten Tomatoes: 97% Glavne uloge: Metju Ris, Kejt O'Flin, Stiven Rut, Kevin Kerol.

O čemu se radi u seriji?

Jedna od serija o kojoj se u 2026. najviše pričalo i koja je na nedavnoj dodeli Emija nagrađena sa čak 14 nagrada je mešavina komedije i horora. Priča je smeštena na izolovano ostrvo u Novoj Engleskoj.

Izvor: printscreen/youtube/Apple TV

Skeptični gradonačelnik i udovac Tom pokušava da spasi lokalnu ekonomiju privlačenjem turista, dok stanovnici čvrsto veruju da je ostrvo prokleto. Sumnje postaju stvarnost kada se drevna verovanja i misterije zaista probude, primoravajući gradonačelnika da se suoči sa nadprirodnim opasnostima.

Pogledajte trejler:

Widow's Bay — Official Teaser Trailer Izvor: YouTube/Apple TV

2. Dark Matter

Ocena: IMDb: 7.7 | Rotten Tomatoes: 83%

IMDb: 7.7 | Rotten Tomatoes: 83% Glavne uloge: Džoel Edgerton, Dženifer Koneli, Alis Braga

O čemu se radi u seriji?

Naučno-fantastični triler u kom je Džejson Desen, profesor fizike i porodični čovek iz Čikaga, otet i prebačen u alternativnu verziju sopstvenog života.

Izvor: Youtube

U tom drugom svetu, on je proslavljeni genije koji je uspeo da napravi prolaz kroz multiverzum. Džejson kreće u opasnu trku kroz beskrajne paralelne realnosti kako bi se vratio svojoj pravoj porodici i zaustavio najopasnijeg protivnika - samog sebe.

Pogledajte trejler:

Dark Matter trejler Izvor: YouTube

3. Ted Lasso

Ocena: IMDb: 8.8 | Rotten Tomatoes: 90%

IMDb: 8.8 | Rotten Tomatoes: 90% Glavne uloge: Džejson Sudeikis, Hanna Vadingem, Bret Goldstin, Džuno Templ

O čemu se radi u seriji?

Izuzetno topli i duhoviti hit o Tedu Lasu, američkom treneru ragbija koji stiže u Englesku da vodi profesionalni fudbalski klub AFC Richmond, iako nema apsolutno nikakvo znanje o fudbalu.

Izvor: YouTube/AppleTV+

Uprkos potpunom skeptitizmu vlasnice kluba, igrača i medija, Ted svojom nepresušnom pozitivnošću, ljudskošću i unikatnom mudrošću uspeva da transformiše ceo tim.

Pogledajte trejler:

Ted Lasso Izvor: YouTube

4. Severance

Ocena: IMDb: 8.7 | Rotten Tomatoes: 97%

IMDb: 8.7 | Rotten Tomatoes: 97% Glavne uloge: Adam Skot, Patriša Arket, Džon Turturo, Kristofer Voken.

O čemu se radi u seriji?

U centru priče je kompanija Lumon Industries, koja koristi hiruršku proceduru "razdvajanja" kako bi zaposlenima podelila sećanja na radno i privatno vreme.

Izvor: Youtube

Radna verzija vas ne zna ko ste napolju, a vaša privatna verzija nema pojma šta radite na poslu. Tenzija nastaje kada jedan od zaposlenih počne da otkriva mračnu, pozadinu i zaveru ove korporacije.

Pogledajte trejler:

Severance — Official Trailer Izvor: You Tube

5. Silo

Ocena: IMDb: 8.1 | Rotten Tomatoes: 88%

IMDb: 8.1 | Rotten Tomatoes: 88% Glavne uloge: Rebeka Ferguson, Common, Tim Robins, Harijet Valt

O čemu se radi u seriji?

Distopijski triler smešten u gigantski podzemni bunker (silos) dubok 144 sprata, gde poslednjih 10.000 ljudi na Zemlji živi pod strogo definisanim pravilima. Niko ne zna ko je sagradio silos ni zašto je svet napolju otrovan.

Izvor: YouTube/Apple TV

Kada inženjerka Džulijet počne da istražuje misterioznu smrt svog partnera, otkriva da su zvanične informacije o svetu izvan bunkera potencijalna laž.

Pogledajte trejler:

Silo trejler Izvor: YouTube

6. Slow Horses

Ocena: IMDb: 8.3 | Rotten Tomatoes: 98%

IMDb: 8.3 | Rotten Tomatoes: 98% Glavne uloge: Gari Oldman, Džej Louden, Kristin Skot Tomask

O čemu se radi u seriji?

Špijunska serija sa potpuno drugačijim tonom nego što biste, primera radi, to očekivali od Bonda. Prati Slough House, administrativno odlagalište za obaveštajce britanskog MI5 koji su napravili neoprostive greške u karijeri.

Izvor: Youtube printscreen / Apple TV

Predvođeni ciničnim, zapuštenim i prgavim šefom, ovi autsajderi nevoljno upadaju u opasne zavere koje prete da ugroze celu Veliku Britaniju.

Pogledajte trejler:

Slow Horses, trejler Izvor: YouTube

7. Shrinking

Ocena: IMDb: 8.0 | Rotten Tomatoes: 91%

IMDb: 8.0 | Rotten Tomatoes: 91% Glavne uloge: Džejson Segel, Harison Ford, Džesika Vilijams.

O čemu se radi u seriji?

Topla i crnohumorna drama o psihoterapeutu Džimiju koji se bori sa tugom nakon smrti supruge.

Frustriran uobičajenim metodama radničke prakse, odlučuje da prekrši sva etička pravila i pacijentima počne da govori brutalno iskreno šta tačno misli o njihovim životima. Ova drastična promena unosi potpuni haos u njegov ali i živote ostalih, ali i dovodi do neočekivanih pomaka.

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trejler za seriju Shrinking Izvor: Youtube / Apple TV

8. Presumed Innocent

Ocena: 7.8 | Rotten Tomatoes: 77%

7.8 | Rotten Tomatoes: 77% Glavne uloge: Džejk Gilenhal, Rut Nega, Bil Kepm, O-T Fagbenle.

O čemu se radi u seriji?

Napeti pravni triler u kom je zamenik glavnog tužioca u Čikagu, Rasti Sabič, zadužen za istragu brutalnog ubistva svoje koleginice. Situacija eskalira kada ispliva tajna da su Rasti i žrtva imali strastvenu vanbračnu aferu. Od glavnog tužioca on preko noći postaje optuženi, dok se njegova porodica i karijera raspadaju pred sudom.

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