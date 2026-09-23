Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici određeno je zadržavanje do 72 sata Danilu Laketiću (23), zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično djelo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela, javljaju Vijesti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Osumnjičeni je dana 29. 06. 2026.godine došao do zgrade u Podgorici u kojoj su boravili D. Dž. i N.K.,za kojima je od strane državnih organa Republike Srbije raspisana međunarodna potjernica zbog krivičnog djela teško ubistvo, saopṣ̌tio im da moraju da napuste isti jer ih traži policija, a zatim ih odveo do trajektne luke u mjestu Lepetane u Tivtu,nakon čega ih je preuzelo drugo lice", saopšteno je iz ODT Podgorica.

Podgorička policija uhapsila je juče Laketića, crnogorskog državljanina, zbog sumnje da je pomogao Danilu Džekuliću i Nikolasu Kovaču iz Srbije, nakon ubistva Darka Veskovića u Beogradu, za koje se ta dvojica sumnjiče.

Laketić se sumnjiči da ih je prevezao od Podgorice do Kotora i tako im omogućio da ostanu nedostupni državnim organima.