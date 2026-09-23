Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici određeno je zadržavanje do 72 sata Danilu Laketiću (23), zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično djelo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela, javljaju Vijesti.
"Osumnjičeni je dana 29. 06. 2026.godine došao do zgrade u Podgorici u kojoj su boravili D. Dž. i N.K.,za kojima je od strane državnih organa Republike Srbije raspisana međunarodna potjernica zbog krivičnog djela teško ubistvo, saopṣ̌tio im da moraju da napuste isti jer ih traži policija, a zatim ih odveo do trajektne luke u mjestu Lepetane u Tivtu,nakon čega ih je preuzelo drugo lice", saopšteno je iz ODT Podgorica.
Podgorička policija uhapsila je juče Laketića, crnogorskog državljanina, zbog sumnje da je pomogao Danilu Džekuliću i Nikolasu Kovaču iz Srbije, nakon ubistva Darka Veskovića u Beogradu, za koje se ta dvojica sumnjiče.
Laketić se sumnjiči da ih je prevezao od Podgorice do Kotora i tako im omogućio da ostanu nedostupni državnim organima.