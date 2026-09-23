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"Taj karambol je uticao na cijelu moju karijeru": Pjevača žena 3 puta ostavljala, sad nam otkrio detalje (Video)

"Taj karambol je uticao na cijelu moju karijeru": Pjevača žena 3 puta ostavljala, sad nam otkrio detalje (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Ana Živančević
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Peđa Jovanović je jedan od najpopularnijih pjevača u Srbiji, a priznaje da je za njegov uspjeh zaslužna i supruga Ana s kojom je imao turbulentan odnos.

Pjevača žena 3 puta ostavljala, sad nam otkrio detalje Izvor: Instagram printscreen/anajovanovic1

Brak pjevača Peđe Jovanovića i njegove supruge Ane traje oko 18 godina i bio je pun izazova. Iako su u braku dobili troje djece, Peđa ne krije da ga je supruga čak tri puta ostavljala.

Pjevač je jednom prilikom otkrio da ga je supruga ostavljala zbog alkohola, ali da su nakon što je konačno "presjekao" s ovim porokom, ponovo zajedno i srećni kao porodica.

Sada se pjevač, na promociji duetske pjesme sa Slađanom Mandić, dotakao i zgodne supruge i poručio da je ona doprinijela njegovom uspjehu.

"To ne bi sve moglo bez njene podrške i bez svega kroz šta smo prolazili. Cijeli moj karambol je uticao na karijeru, ali čovjek se najbolje uči na svojim greškama", rekao je, između ostalog, Jovanović.

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Ana i Peđa imaju dva sina i ćerku, a popularnom pjevaču mnogi zavide na supruzi, s obzirom na izgled i činjenicu da svojom pojavom privlači pažnju javnosti.

Ana nikada nije voljela da se eksponira, pa tako nismo imali prilike da je vidimo često rame uz rame sa suprugom na događajima.

Kada je riječ o profesiji zgodne brinete, Ana se bavi kreiranjem kupaćih kostima, a svoje kreacije često dijeli na svom Instagram profilu kao model.

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Tagovi

peđa jovanović

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