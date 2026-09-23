Crna Gora ima dovoljno naftnih rezervi, a Vlada prati situaciju kada su u pitanju cijene goriva, kaže za “Boje jutra” na TV Vijesti, ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović, koji očekuje da na snazi ostanu trenutne cijene struje, prenose Vijesti.

Izvor: Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa

Šahmanović je u susret zatvaranju Poglavlja 15 (Energetika) najavio brojne nove investicije, uključujući izgradnju solarnih elektrana i jačanje kapaciteta obnovljivih izvora energije, pišu Vijesti.

Kada je u pitanju uvoz struje, Šahmanović kaže da ove godine stojimo bolje nego prethodnih.

“Zaokružili smo priču i imamo skoro identične zakone kao najrazvijenije zemlje EU. To je najbolja poruka investitorima. U sistemu već imamo 65 izdatih UT uslova za solarne i vjetroelektrane, a realno je da uskoro realizujemo desetak velikih projekata koji imaju ogroman potencijal”, ističe Šahmanović.

Govoreći o bilansu i uvozu električne energije, ministar naglašava da su cifre neuporedivo povoljnije u odnosu na prošlogodišnji period.

“Prošle godine, tokom devetomjesečne rekonstrukcije Termoelektrane Pljevlja, uvezli smo skoro 182 miliona eura električne energije. Ove godine ta cifra je ispod 42 miliona, a do kraja godine očekujemo da taj balans upotpunosti iznivelišemo u našu korist”, rekao je Šahmanović.

Država paralelno radi na jačanju energetske sigurnosti kroz uspostavljanje obaveznih naftnih rezervi, ali i širenju izvoznih kapaciteta ka Evropskoj uniji.

“Nikad nismo bili spremniji. U zadnjih godinu i po dostigli smo nivo od 40 odsto formiranih rezervi goriva, sa ciljem da obezbijedimo potpunu sigurnost za 90 dana. Pored toga, dogovorili smo izgradnju druge žile podmorskog kabla ka Italiji, čime dupliramo prenosne kapacitete i profilišemo Crnu Goru kao energetsko čvorište regiona”, rekao je Šahmanović.

Osvrćući se na česte prekide u napajanju na sjeveru države, Šahmanović je potvrdio da su pokrenuti konkretni projekti za nove trafostanice i dalekovode u Rožajama i na potezu Andrijevica–Gusinje.

Kada je riječ o najavljenoj tranziciji i sudbini Termoelektrane Pljevlja do 2041. godine, ministar podvuče da se objekat neće gasiti bez adekvatne zamjene, javljaju Vijesti.

“TE Pljevlja proizvodi i do 75 odsto energije u ljetnjim mjesecima. Sa Svjetskom bankom ulazimo u projekat od 50 miliona eura za širenje mreže toplifikacije Pljevalja. Prije nego što nađemo stabilnu alternativu za baznu energiju i nova radna mjesta za te ljude, Termoelektrana neće izaći iz sistema”, zaključuje Šahmanović.