Izraelska delegacija demonstrativno je napustila dvoranu UN-a tokom govora Erdogana, koji je Gazu nazvao "najsramotnijim koncentracionim logorom" i optužio Izrael za genocidni mentalitet.

Izraelska delegacija naglo je napustila dvoranu dok je turski lider Redžep Tajip Erdogan u svom govoru na Generalnoj skupštini UN-a osuđivao postupke u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali, navodi Al Džazira (Al Jazeera). Erdogan je pozvao zemlje koje još nisu priznale Palestinu da to učine i zatražio pojačani pritisak na Izrael kako bi se okončao sukob. "Uz podršku Trampa doprinijeli smo postizanju prekida vatre. No, uprkos tom takozvanom prekidu vatre, više od 1.300 civila ubijeno je u Gazi“, rekao je i dodao kako Izrael ne prekida svoje operacije u Gazi, dok Zapadna obala prolazi kroz najteži period jer ilegalni izraelski doseljenici zauzimaju to područje. Erdogan je, uz to, Gazu opisao kao "najnehumaniji i najsramotniji koncentracioni logor našeg vremena“. "Suočeni smo sa genocidnim mentalitetom kojem nikada nije dosta ubijanja. Niko ko ima ljudskosti, saosjećanja ili savjesti ne može da zatvara oči pred tim“, dodao je. Erdogan se, takođe, osvrnuo na odsustvo palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa sa sastanka svjetskih lidera u UN-u, nakon što mu je SAD uskratila vizu za ulazak u zemlju. "Neka bude jasno da ćemo, iako predsjednik Abas nije u mogućnosti da bude ovde sa nama lično, kao što smo učinili i prošle godine, nastaviti da budemo glas slobodne i suverene Palestine“, rekao je Erdogan.