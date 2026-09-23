Top 8 najemotivnijih jesenjih pesama koje kidaju dušu: Melanholija teža od kiše i stihovi koji teraju na suze

Jesen je zvanično stigla, a sa njom i melanholija karakteristična za ovo doba godine, te smo se podsetili osam najemotivnijih domaćih hitova.
Leto je zvanično završeno, a iako nema sumnje da nas čeka još toplih dana, već je primetno da su dani kraći, i da nam se, lagano ali sugurno, podvlači pod kožu ona prepoznatljiva jesenja melanholija.
Zato smo izdvojili 8 domaćih hitova u kojima je jesen glavna tema, a u kojima su opevane teške emocije.
1. Ljuba Aličić - "Plačite sa mnom jesenje kiše"
Ljuba Aličić je na poseban način pevao o propalim ljubavima. Stihovi poput: "Plačite sa mnom jesenje kiše, život se nastavlja. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja", instant teraju suze na oči, a retko ko može da ostane imun.
2. Đorđe Balašević - "Svirajte mi 'Jesen stiže dunjo moja'"
Pesnik, poeta, neprikosnoveni kralj romantike, Đorđe Balašević opisivao je jesenju melanholiju kao niko drugi.
"Svadba beše ko svadba i šta da se priča
Parada pijanstva i kiča
I poznata cura u belom
Već po redu, poželeh im zdravlja i sreće
Iz ruku mi otela cveće
I sakrila pogled pod velom...", da li treba da pričamo dalje?
3. Predrag Živković Tozovac - "Jesen u mom sokaku"
Jedna od najlepših pesama Tozovca, prepevana od strane toliko pevača i jedna od numera u kojoj su se pronašli mnogi muškarci, naročito na samom početku:
"Jesen u mom sokaku
lišće pada na sve strane
ona stoji na prozoru sama
čeka mene dok ne svane...".
4. Šaban Šaulić - "Dođi da ostarimo zajedno"
Nije lista finalna bez neprevaziđenog kralja narodne muzike, Šabana Šaulića i jedne od njegovih najvoljenijih balada "Dođi da ostarimo zajedno".
5. Parni Valjak - "Jesen u meni"
Pop-rok balada morala je da se nađe na listi kao jedna od najemotivnijih, ako ništa, ono makar zbog stihova:
"Jesen u meni tuguje
Zašto sanjam čemprese
Moje ceste ne vode nikuda
Jesen u meni caruje
A u tebi proljeće
Ni sunce ne može, ne može kroz oblake
Rano moja, hej..."
6. Radiša Urošević - "Jesen prođe ja se ne oženih"
Još jedna pesma o neostvarenoj ljubavi, koja nađe svoj put tokom jesenjih kišnih noći u kafani:
"Volesmo se dok smo bili mali
njeni su je drugom obećali
zato majko neoženjen osta
ako ima devojaka dosta".
7. Miroslav Ilić - "O jeseni, jeseni"
Legenda narodne muzike otpevala je savršeno šta znači kada žalite za velikom ljubavlju:
"Zaljubih se ja u lice njeno, u kosu što miriše na seno.
Prolazi mi bez nje ova jesen, majko moja, za njom sam zanesen..."
8. Halid Bešlić - "O jeseni, tugo moja"
Iako je reč o tradicionalnoj numeri, mnoge žene posebno vole izvedbu Halida Bešlića, a stihovi poput:
"Nit' ću proći, nit' ću doći
Tebi ikad više,
što je bilo među nama
zaborav nek' briše...", neretko instant dovode do suza.