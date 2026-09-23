Top 8 najemotivnijih jesenjih pesama koje kidaju dušu: Melanholija teža od kiše i stihovi koji teraju na suze

Jesen je zvanično stigla, a sa njom i melanholija karakteristična za ovo doba godine, te smo se podsetili osam najemotivnijih domaćih hitova.

Izvor: printscreen/youtube/ Šaban Šaulić

Leto je zvanično završeno, a iako nema sumnje da nas čeka još toplih dana, već je primetno da su dani kraći, i da nam se, lagano ali sugurno, podvlači pod kožu ona prepoznatljiva jesenja melanholija.

Zato smo izdvojili 8 domaćih hitova u kojima je jesen glavna tema, a u kojima su opevane teške emocije.

1. Ljuba Aličić - "Plačite sa mnom jesenje kiše"

Ljuba Aličić Plačite sa mnom jesenje kiše Izvor: YouTube

Ljuba Aličić je na poseban način pevao o propalim ljubavima. Stihovi poput: "Plačite sa mnom jesenje kiše, život se nastavlja. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja", instant teraju suze na oči, a retko ko može da ostane imun.

2. Đorđe Balašević - "Svirajte mi 'Jesen stiže dunjo moja'"

Đorđe Balašević - Svirajte mi "Jesen stiže dunjo moja" Izvor: YouTube

Pesnik, poeta, neprikosnoveni kralj romantike, Đorđe Balašević opisivao je jesenju melanholiju kao niko drugi.

"Svadba beše ko svadba i šta da se priča

Parada pijanstva i kiča

I poznata cura u belom

Već po redu, poželeh im zdravlja i sreće

Iz ruku mi otela cveće

I sakrila pogled pod velom...", da li treba da pričamo dalje?

3. Predrag Živković Tozovac - "Jesen u mom sokaku"

PRedrag Živković Tozovac - Jesen u mom sokaku Izvor: YouTube

Jedna od najlepših pesama Tozovca, prepevana od strane toliko pevača i jedna od numera u kojoj su se pronašli mnogi muškarci, naročito na samom početku:

"Jesen u mom sokaku

lišće pada na sve strane

ona stoji na prozoru sama

čeka mene dok ne svane...".

4. Šaban Šaulić - "Dođi da ostarimo zajedno"

Šaban Šaulić - Dođi da ostarimo zajedno Izvor: YouTube

Nije lista finalna bez neprevaziđenog kralja narodne muzike, Šabana Šaulića i jedne od njegovih najvoljenijih balada "Dođi da ostarimo zajedno".

5. Parni Valjak - "Jesen u meni"

Parni Valjak - Jesen u meni Izvor: YouTube

Pop-rok balada morala je da se nađe na listi kao jedna od najemotivnijih, ako ništa, ono makar zbog stihova:

"Jesen u meni tuguje

Zašto sanjam čemprese

Moje ceste ne vode nikuda

Jesen u meni caruje

A u tebi proljeće

Ni sunce ne može, ne može kroz oblake

Rano moja, hej..."

6. Radiša Urošević - "Jesen prođe ja se ne oženih"

Radiša Urošević - Jesen prođe, ja se ne oženih Izvor: YouTube

Još jedna pesma o neostvarenoj ljubavi, koja nađe svoj put tokom jesenjih kišnih noći u kafani:

"Volesmo se dok smo bili mali

njeni su je drugom obećali

zato majko neoženjen osta

ako ima devojaka dosta".

7. Miroslav Ilić - "O jeseni, jeseni"

Miroslav Ilić - O jeseni jeseni Izvor: YouTube

Legenda narodne muzike otpevala je savršeno šta znači kada žalite za velikom ljubavlju:

"Zaljubih se ja u lice njeno, u kosu što miriše na seno.

Prolazi mi bez nje ova jesen, majko moja, za njom sam zanesen..."

8. Halid Bešlić - "O jeseni, tugo moja"

Halid Bešlić - Oj jeseni, tugo moja Izvor: YouTube

Iako je reč o tradicionalnoj numeri, mnoge žene posebno vole izvedbu Halida Bešlića, a stihovi poput:

"Nit' ću proći, nit' ću doći

Tebi ikad više,

što je bilo među nama

zaborav nek' briše...", neretko instant dovode do suza.