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"Tata je rekao prijateljima da me podvode u Prištini": Jezivo priznanje naše pevačice, imala 14 godina, on dao i cenu

"Tata je rekao prijateljima da me podvode u Prištini": Jezivo priznanje naše pevačice, imala 14 godina, on dao i cenu

Autor Dragana Tomašević
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Pevačica Anica Milenković otkrila je jezive detalje iz svog detinjstva i odnosa sa ocem, te je navela da je njen otac nju uvek gledao kroz korist.

Anica Milenković otkrila jezive detalje iz svog detinjstva Izvor: Hype TV / youtube

Pevačica Anica Milenković ostavila je trag na muzičkoj sceni još kao kada je tinejdžerka otpevala pesmu "Lančić".

Poslednjih godina smo čitali o njenom preseljenju u Ameriku, rođenju dece i poslovima koje je obavljala kako bi zaradila novac, a sada je progovorila o najbolnijoj temi.

Anica je prošla kroz agoniju kada je imala 14 godina kada je zbog školovanja boravila u Prištini kod porodičnih prijatelja.

"Otac je svašta govorio u besu, ljudi svašta kažu u besu. Ali to nije bilo jednom, to je bilo više puta. Ne znam da li bi bilo dobro da sad pričam o tome, ali je moj otac rekao jednom prijatelju, a ja sam bila u Prištini u školi, imala sam 14 godina. Taj čovek i žena su i dan-danas zajedno i znamo se... Rekao im je da se džabe ne bakću sa mnom, da me on ne uči kako da pevam i da ne ulaže u moju muzičku školu. Ja sam bila kod tih ljudi, oni su mene poštovali kao dete, i dan-danas imam njihovo poštovanje. On je njima rekao: 'Ima tamo kod tih ... za 50 maraka...' Da. On je u meni video materijal. Mi smo najviše svađa imali zbog para", ispričala je Anica za Hype TV.

Anica je otkrila i da ju je otac nazivao ku****

"Ne postoji žena za koju to nije rekao, osim za svoju majku, a verovatno je i za nju mislio jer on u besu svašta kaže. Govorio je da sam kao moja majka, pošto je moja majka posle njega imala jedan brak, koji je kratko trajao, pa posle još jedan i pored tog čoveka je umrla. Dok je moj otac promenio žena i žena. Ali to nije ništa novo za njega, on tako naziva žene. Ima puno muškaraca koji te nazivaju lošim imenima samo zato što si žensko", dodala je.

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Tagovi

anica milenković djetinjstvo

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