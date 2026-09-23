Pevačica Anica Milenković otkrila je jezive detalje iz svog detinjstva i odnosa sa ocem, te je navela da je njen otac nju uvek gledao kroz korist.

Izvor: Hype TV / youtube

Pevačica Anica Milenković ostavila je trag na muzičkoj sceni još kao kada je tinejdžerka otpevala pesmu "Lančić".

Poslednjih godina smo čitali o njenom preseljenju u Ameriku, rođenju dece i poslovima koje je obavljala kako bi zaradila novac, a sada je progovorila o najbolnijoj temi.

Anica je prošla kroz agoniju kada je imala 14 godina kada je zbog školovanja boravila u Prištini kod porodičnih prijatelja.

Vidi opis "Tata je rekao prijateljima da me podvode u Prištini": Jezivo priznanje naše pevačice, imala 14 godina, on dao i cenu Anica MIlenković "Na lančiću ime tvoje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Injstagram/anica_milenkovic_official Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Injstagram/anica_milenkovic_official Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Instagram printscreen / anica_milenkovic_official Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Injstagram/anica_milenkovic_official Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Injstagram/anica_milenkovic_official Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Injstagram/anica_milenkovic_official Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Youtube/ Anica MilenkovicScreenshot Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Youtube/ Anica MilenkovicScreenshot Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Youtube printscreen / Anica Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Youtube printscreen / Anica Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: YouTube/AnicaMilenkovic Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: YouTube/AnicaMilenkovic Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram/anica_milenkovic_official Br. slika: 13 13 / 13

"Otac je svašta govorio u besu, ljudi svašta kažu u besu. Ali to nije bilo jednom, to je bilo više puta. Ne znam da li bi bilo dobro da sad pričam o tome, ali je moj otac rekao jednom prijatelju, a ja sam bila u Prištini u školi, imala sam 14 godina. Taj čovek i žena su i dan-danas zajedno i znamo se... Rekao im je da se džabe ne bakću sa mnom, da me on ne uči kako da pevam i da ne ulaže u moju muzičku školu. Ja sam bila kod tih ljudi, oni su mene poštovali kao dete, i dan-danas imam njihovo poštovanje. On je njima rekao: 'Ima tamo kod tih ... za 50 maraka...' Da. On je u meni video materijal. Mi smo najviše svađa imali zbog para", ispričala je Anica za Hype TV.

Anica je otkrila i da ju je otac nazivao ku****

"Ne postoji žena za koju to nije rekao, osim za svoju majku, a verovatno je i za nju mislio jer on u besu svašta kaže. Govorio je da sam kao moja majka, pošto je moja majka posle njega imala jedan brak, koji je kratko trajao, pa posle još jedan i pored tog čoveka je umrla. Dok je moj otac promenio žena i žena. Ali to nije ništa novo za njega, on tako naziva žene. Ima puno muškaraca koji te nazivaju lošim imenima samo zato što si žensko", dodala je.



