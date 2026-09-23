Pevačica Anica Milenković otkrila je jezive detalje iz svog detinjstva i odnosa sa ocem, te je navela da je njen otac nju uvek gledao kroz korist.
Pevačica Anica Milenković ostavila je trag na muzičkoj sceni još kao kada je tinejdžerka otpevala pesmu "Lančić".
Poslednjih godina smo čitali o njenom preseljenju u Ameriku, rođenju dece i poslovima koje je obavljala kako bi zaradila novac, a sada je progovorila o najbolnijoj temi.
Anica je prošla kroz agoniju kada je imala 14 godina kada je zbog školovanja boravila u Prištini kod porodičnih prijatelja.
"Tata je rekao prijateljima da me podvode u Prištini": Jezivo priznanje naše pevačice, imala 14 godina, on dao i cenu
Anica MIlenković "Na lančiću ime tvoje"
"Otac je svašta govorio u besu, ljudi svašta kažu u besu. Ali to nije bilo jednom, to je bilo više puta. Ne znam da li bi bilo dobro da sad pričam o tome, ali je moj otac rekao jednom prijatelju, a ja sam bila u Prištini u školi, imala sam 14 godina. Taj čovek i žena su i dan-danas zajedno i znamo se... Rekao im je da se džabe ne bakću sa mnom, da me on ne uči kako da pevam i da ne ulaže u moju muzičku školu. Ja sam bila kod tih ljudi, oni su mene poštovali kao dete, i dan-danas imam njihovo poštovanje. On je njima rekao: 'Ima tamo kod tih ... za 50 maraka...' Da. On je u meni video materijal. Mi smo najviše svađa imali zbog para", ispričala je Anica za Hype TV.
Anica je otkrila i da ju je otac nazivao ku****
"Tata je rekao prijateljima da me podvode u Prištini": Jezivo priznanje naše pevačice, imala 14 godina, on dao i cenu
Anica MIlenković "Na lančiću ime tvoje"
"Ne postoji žena za koju to nije rekao, osim za svoju majku, a verovatno je i za nju mislio jer on u besu svašta kaže. Govorio je da sam kao moja majka, pošto je moja majka posle njega imala jedan brak, koji je kratko trajao, pa posle još jedan i pored tog čoveka je umrla. Dok je moj otac promenio žena i žena. Ali to nije ništa novo za njega, on tako naziva žene. Ima puno muškaraca koji te nazivaju lošim imenima samo zato što si žensko", dodala je.