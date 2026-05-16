Dvije osobe su poginule danas oko 11:30 časova kada se mali avion srušio na stambeno naselje na periferiji grada Limburgerhofa, južno od Manhajma, saopštila je policija.

Portparol policije Torsten Mišler izjavio je da su u nesreći poginula dva putnika iz aviona, te da trenutno nema prijava da je neko od stanovnika povrijeđen, ali njemački javni servis SVR javlja da je u ovom udesu povrijeđena najmanje još jedna osoba.

Prema navodima javnog servisa SVR, čini se da je avion eksplodirao u vazduhu iznad samog stambenog naselja, dok su očevici sa terena naveli da je letjelica prije pada zakačila jednu kuću.

Iz policije su zvanično potvrdili da su dijelovi olupine aviona pali na tlo na širem području oko mjesta nesreće, zbog čega je na terenu odmah raspoređen veliki broj policajaca i hitnih službi koji obezbjeđuju lokaciju i vrše detaljan uviđaj.

Two people have died after a small plane crashed into a residential area in Limburgerhof, south of Mannheim, Germany.



✈️ Eyewitnesses report the aircraft exploded mid-air before falling.

Tačan uzrok koji je doveo do eksplozije i pada letjelice za sada nije poznat i biće utvrđen zvaničnom istragom. Gradić Limburgerhof, u kojem se dogodila ova teška nesreća, ima oko 11.600 stanovnika, podsjeća novinska agencija Sinhua.