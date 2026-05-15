Najljepša je učesnica Evrovizije, a osmijehom krila pakao: Zbog bolesti ostala bez kose i učila ponovo da priča

Predstavnica Australije važi za jednu od najljepših na ovogodišnjoj Evrovizije, a mnogi ne znaju kakvu borbu je krila iza osmijeha

Jedna od najljepših učesnica ovogodišnje Evrovizije svakako je australijska zvijezda Delta Gudrem, koja je publiku osvojila osmijehom, harizmom ali i moćnim glasom. Ipak, iza glamura i uspješne karijere krije se teška životna priča za koju mnogi ne znaju.

Delta danas važi za jedno od najpoznatijih imena australijske muzičke scene, a na Evroviziji 2026 predstavlja Australiju sa pjesmom "Eclipse", u nadi da će svojoj zemlji donijeti prvu pobjedu na ovom takmičenju. Publika je pamti još od tinejdžerskih dana, kada se proslavila u popularnoj seriji "Neighbours", gdje je igrala Ninu Tejker.

Međutim, dok joj je karijera vrtoglavo rasla, život joj je zadao težak udarac. Samo nekoliko mjeseci nakon izlaska njenog uspješnog albuma „Innocent Eyes“, Delta je saznala da boluje od Hodžkinovog limfoma. Zbog liječenja je morala da se povuče iz javnosti, a kasnije je priznala da joj je jedan od najtežih trenutaka borbe sa kancerom bio gubitak kose i osjećaj da je preko noći izgubila dio sebe.

Ipak, uspjela je da pobijedi bolest i vrati se muzici jača nego ikada. Nakon oporavka nastavila je uspješnu karijeru i objavila čak šest albuma, dok je u Australiji ostvarila pet albuma na prvom mjestu top-lista.

Nažalost, zdravstveni problemi tu nisu stali. Delta je 2018. godine prošla kroz novu dramu kada joj je tokom operacije pljuvačne žlijezde stradao nerv na jeziku, zbog čega je privremeno ostala bez mogućnosti govora i pjevanja. Kasnije je otkrila da je morala ponovo da uči da govori od početka.

I pored svega, pjevačica nije izgubila vedar duh. Danas uživa u ljubavi sa suprugom Metjuom Koplijem, gitaristom iz njenog benda, za kog se udala 2025. godine na romantičnoj ceremoniji na Malti.

Upravo zbog svega što je prošla, mnogi smatraju da se iza njenog blistavog osmijeha krije jedna od najinspirativnijih životnih priča ovogodišnje Evrovizije.