Izraelci izvrijeđali Hrvatice na Evroviziji: Novi skandal, objavili snimak njihovog nastupa uz užasne komentare

Čini se da Izrael sve više šteti svojoj već krhkoj reputaciji na Evroviziji, a sada su otišli korak dalje.

Ovogodišnje izdanje Evrovizije donijelo je, pored muzičkog spektakla, i novu dramu u kojoj su se našle predstavnice Hrvatske, grupa Lelek.

Nakon što su se uspješno plasirale u veliko finale sa pjesmom "Andromeda", izraelska nacionalna televizija Kan izazvala je međunarodni incident objavom koja je kasnije oštro osuđena u javnosti.

Sporna situacija nastala je kada je televizija Kan na društvenim mrežama, uz snimak nastupa hrvatske grupe, objavila komentar na hebrejskom jeziku: "Kad pretjeraš sa tetovažama od kane u Eilatu”, uz dodatak "Baš pretjeruju”.

Šala otišla predaleko

Iako je komentar izraelske strane vjerovatno bio zamišljen kao šala na račun scenske šminke, uz referencu na poznato turističko mjesto na Crvenom moru, članice grupe Lelek su ga doživjele kao direktno ismijevanje njihove kulture i poruke koju nose.

Hrvatice objasnile simbole

One su pojasnile da šare i simboli koje koriste na sceni nisu samo estetski detalj, već imaju snažno značenje i predstavljaju omaž žrtvama i patnji potlačenih katoličkih žena.

U svojoj reakciji na Instagramu, predstavnice Hrvatske istakle su da je posebno uznemirujuće ismijavati žene koje pjevaju o bolu, naglašavajući da takav pristup pokazuje nedostatak empatije i poštovanja prema tuđem stradanju.

Uklanjanje objave i izvinjenje

Nakon burne reakcije benda, izraelski javni servis je brzo uklonio spornu objavu.

Ubrzo je stiglo i zvanično izvinjenje u kojem je navedeno da im nije bila namjera da uvrijede hrvatsku delegaciju niti javnost, uz obećanje da će izvinjenje biti lično prenijeto šefu hrvatske delegacije.

Ipak, potez televizije Kan nije uspio da smiri strasti među fanovima Evrovizije.

Komentari na društvenim mrežama dodatno su se rasplamsali – korisnici su optužili izraelsku televiziju za aroganciju i nepoštovanje tuđe tradicije, dok su pojedini doveli u pitanje i iskrenost izvinjenja.

Korisnici mreže Iks istakli su da je teško vjerovati nekome ko se "stalno izvinjava za iste stvari", dok su neki komentari otišli i korak dalje, poručujući da ih niko ne želi na Evroviziji.