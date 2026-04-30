Stravične scene iz "Elite 9" završile u brazilskim vijestima: Ljudi zgroženi kadrovima, uslijedile žestoke kritike

Autor Jelena Sitarica
0

Fizički sukob Maje Marinković i Asmina Durdžića završile su i na portalima iz Brazila.

Stravične scene iz "Elite 9" završile u brazilskim vijestima: Ljudi zgroženi kadrovima, uslijedile ž Izvor: printscreen/instagram/ expressaolocal

Stravični sukobi između Maje Marinković i Asmina Durdžića u rijalitiju "Elita 9" i dalje su tema javnosti, a scene nasilja izazivaju lavinu negativnih komentara na mrežama. 

Međutim, Iako se situacija barem prividno smirila između Asmina i Maje, snimci njihove svađe, kao i sukoba u uživo programu završili su pre nekoliko dana i u brazilskim medijima. 

Expressao Local je žestoko osudio ono što se dešavalo u rijalitiju, a njihovu objavu prenosimo u celosti:

"Srpski rijaliti šou 'Zadruga Elita', koji se emituje na Pink TV, ponovo se našao u centru velike polemike na društvenim mrežama nakon što su brojni snimci i komentari gledalaca otvorili pitanja o načinu vođenja programa.

Korisnici interneta tvrde da pojedini sukobi među učesnicima nisu u potpunosti prikazani u zvaničnim prenosima, što je podstaklo rasprave o mogućem selektivnom montiranju snimaka i kontroli sadržaja koji dolazi do publike.

Među kritikama se ističe i to što pojedini učesnici, uprkos incidentima visokog intenziteta, i dalje ostaju u kući, čime se ponovo pokreće debata o kriterijumima za kažnjavanje i izbacivanje u rijaliti programima širom sveta.

Produkcija emisije i televizija za sada nisu dali detaljno objašnjenje povodom ovih optužbi koje kruže internetom.

Ovaj slučaj dodatno otvara širu temu transparentnosti u 24-časovnim prenosima, uredničke odgovornosti i granica zabave zasnovane na konfliktima", stoji u objavi, a u komentarima se mogu pročitati i komentari ljudi sa našeg poneblja koji otvoreno osuđuju bilo kakvo nasilje. 

Pogledajte još neke objave španskih medija:

Podsetimo, nakon Maje Marinković i Asmina, Bora Santana je fizički nasrnuo na Jovanu Tomić Matoru, što je grubo kršenje osnovnog pravila rijalitija koje strogo zabranjuje svaki vid fizičkog kontakta agresivne prirode. On je kažnjen oduzimanjem čak šestomesečnog honorara. 

