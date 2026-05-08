Hitno prekinut prenos Elite 9 zbog stravičnih scena: Asmin udario učesnika, procurili jezivi kadrovi (Video)

Asmin Durdžić napao je Nenada Macankovića Bebicu uživo u programu.

Prenos "Elite 9" naglo je prekinut noćas, nakon što je uživo u programu došlo do stravičnog sukoba između Asmina Durdžića i Nenada Macanovića Bebice nakon rasparave oko Teodore Delić i scene sa Milosavom.

Asmin je u jednom trenutku izgubio kontrolu te je nasrnuo na Bebicu.

Dok je Teodora govorila za crnim stolom, Bebica se ubacio u raspravu i prozvao Asmina Durdžića, što je odmah izazvalo burnu reakciju.

Asmin je naglo skočio i udario ga, nakon čega je program prekinut, a gledaoci su ostali u šoku zbog nove eskalacije u Bijeloj kući.

Produkcija na potezu

Ovo nije prvi put da se Asmin Durdžić dovodi u vezu sa nasilnim ponašanjem u rijalitiju "Zadruga 9 Elita", pa se sada očekuje hitna reakcija produkcije.

Gledaoci smatraju da bi Durdžić mogao da bude novčano kažnjen, dok dio publike traži i njegovu diskvalifikaciju zbog fizičkog napada.

Odluka produkcije očekuje se uskoro, a jasno je da će ovaj incident dodatno uzdrmati odnose u Bijeloj kući.

