Serija koja je kombinacija "Stranger Things" i "One Piece" je jedna od najboljih

Autor Jelena Sitarica
0

Ukoliko ste raspoloženi za dobru misteriju/fantaziju, ovo ostvarenje je pun pogodak - brzo uvlači u priču i magiju, i prava je šteta što nije doživjelo veću slavu

Serija koja je kombinacija "Stranger Things" i "One Piece" je jedna od najboljih

Fanovi "One Piece" i "Stranger Things" svakako bi trebalo da obrate pažnju na još jednu potcenjenu Netfliks seriju koja je zaslužila mnogo veću popularnost. Nije teško razumjeti zašto je "One Piece" postao ogroman hit kada je igrana verzija stigla 2023. godine - priča Eičira Ode već je bila globalni fenomen, a avanture Mankija D. Lafija i njegove ekipe imale su sav potencijal da osvoje široku publiku.

Kod "Stranger Things" možda nije bilo potpuno jasno koliko će daleko dogurati kada je počeo da se prikazuje 2016, ali potencijal je bio očigledan.

Nostalgija, upečatljiva muzika i spoj misterije, horora, naučne fantastike i drame, uz prepoznatljivu atmosferu malog grada, učinili su ga lakim za gledanje i dalju preporuku. Uz to, serija je imala sjajnu glumačku postavu - kombinaciju novih lica i iskusnih glumaca što ju je dodatno izdvojilo u odnosu na manje poznate naslove.

Upravo zato još više čudi što jedna slična serija nije postigla isti uspjeh. "Sweet Tooth", zasnovana na stripu Džefa Lemira, smještena je u postapokaliptični svijet u kojem je većinu čovječanstva zbrisao virus, dok se istovremeno rađaju djeca-hibridi, spoj ljudi i životinja.

Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix

U centru priče je Gas, dječak-jelen, koji nakon očeve smrti kreće u potragu za majkom.

Pogledajte trejler:

Sweet Tooth, trejler
Izvor: YouTube

Ono što "Sweet Tooth" čini posebnom jeste upečatljiv balans između opasnosti i topline - isto ono što krasi i "One Piece" i "Stranger Things". Uz odličnu glumačku ekipu koju čine Vil Forte, Rozalind Čao, Ejmi Sajmec, Keli Mari Tran i Aliza Velani, serija uspijeva da bude istovremeno nježna i mračna.

Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix

Za razliku od nekih projekata koji su nakon usjpeha "Stranger Things" pojačavali horor elemente da bi se izdvojili, "Sweet Tooth" bira drugačiji pristup - priču često posmatramo kroz dječju perspektivu, ali bez izbjegavanja ozbiljnih i teških tema. Time je utisak još jači, pogotovo kada se zna da je autor Džim Mikel ranije radio znatno mračnije projekte.

Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix

I pored odličnih kritika, ocene od 9.0 i tri sezone, "Sweet Tooth" nikada nije dostigao popularnost kakvu imaju gore pomenute serije. Možda baš zbog tog neobičnog spoja tonova nije bio "lak za pakovanje" širokoj publici.

Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix

Ipak, svih 24 epizoda i dalje je dostupno na Netfliksu, pa oni koji ga još nisu gledali sada imaju priliku da otkriju seriju koja je emotivna, duhovita, povremeno uznemirujuća ali uvijek zanimljiva, i koja bez problema može da stane rame uz rame sa najvećim Netfliks hitovima.

