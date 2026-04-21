7 najboljih starih filmova koji su bili najgledaniji u aprilu na HBO: Od laganih "limunadica" do sci-fi remek dela

Autor Jelena Sitarica
0

Ukoliko ste raspoloženi za stare dobre klasike, obavezno "čekirajte" ove naslove među kojima su i romantične komedije ali i sci-fi remek-dela.

7 najboljih starih filmova koji su bili najgledaniji u aprilu na HBO: Od laganih "limunadica" do sci Izvor: printscreen/youtube/Rotten Tomatoes Classic Trailers/Michael Edwards/Warner Bros.

HBO Max je ovog meseca dodatno obogatio svoju ponudu filmova, a među "novitetima" su se našla i neka stara ostvarnja koja su mnogi jedva dočekali. Stiče se utisak da se publika sve više vraća starijim naslovima, a ovih sedam filmova izdvojili su se iz mase kao najgledaniji.

Alien (1979)

Alien trejler
Posada svemirskog broda presreće nepoznat signal i odlazi da ga istraži, ne sluteći da će se suočiti sa jednim od najopasnijih stvorenja u svemiru. Kako članovi posade nestaju jedan po jedan, napetost raste, a borba za opstanak postaje sve bezizlaznija.

Aliens (1986)

Aliens 1986 trejler
Ripli se vraća na planetu gde je doživela traumu, ovog puta uz vojnu jedinicu koja veruje da drži situaciju pod kontrolom. Međutim, ubrzo shvataju da su nadjačani i da ih čeka nemilosrdna borba protiv čitave kolonije vanzemaljaca.

Out of the Past (1947)

Out of the Past (1947) Trailer
Bivši privatni detektiv pokušava da započne novi, miran život, ali ga prošlost sustiže kroz stare ljubavi i opasne veze. Upleten u mrežu laži, manipulacije i fatalne privlačnosti, shvata da iz tog sveta nema lakog izlaza.

Practical Magic (1998)

Practical Magic
Sestre koje potiču iz porodice veštica nose teret prokletstva koje uništava njihove ljubavne veze. Kada se nađu u ozbiljnoj nevolji, moraju da se oslone jedna na drugu i prihvate svoju prirodu kako bi prekinule začarani krug.

The Devil Wears Prada (2006)

The Devil Wears Prada 1
Ambiciozna devojka ulazi u svet visoke mode radeći za zahtevnu i hladnu urednicu. Dok pokušava da se dokaže, suočava se sa pritiscima, kompromisima i pitanjem koliko je spremna da žrtvuje zbog karijere.

The Mummy (1999)

The mummy
Grupa avanturista slučajno oslobađa drevno zlo iz egipatske grobnice, nakon čega počinje uzbudljiva borba protiv moćne mumije. Film kombinuje akciju, humor i horor u pravoj avanturističkoj vožnji.

Game Night (2018)

Game Night
Redovna večer društvenih igara pretvara se u pravu misteriju kada jedan od učesnika "nestane" tokom igre. Kako pokušavaju da reše zagonetku, prijatelji upadaju u niz nepredvidivih i urnebesnih situacija gde ništa nije onako kako izgleda.

