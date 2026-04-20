Detektivska triler serija sa ocenom 97% vraća se sa 2. sezonom: Ludački je dobra, a ovde niko gotovo ne zna za nju

Detektivski triler "Ludwig" oborio je rekorde gledanosti, iako mnogi na ovim prostorima ne znaju za ovu seriju
Gotovo dve godine nakon velikog finala, omiljeni detektiv Ludvig uskoro se vraća na male ekrane, a prve fotografije sa seta to i potvrđuju. Kao jedna od najtraženijih britanskih krimi-serija na BBC-ju "Ludwig" je od premijere u septembru 2024. pobrao samo pohvale. Publici je posebno "legao" opušten, prijatan ton, a to potvrđuje i visok rejting na Rotten Tomatoes-u od 97% i ocenom 8.1 na IMDb-u.
Koliko je "Ludwig" bilo popularno ostvarenje svedoči i činjenica da je serija od šest epizoda u prvih mesec dana privukla skoro 10 miliona gledalaca i postala najveći novi BBC-jev projekat još od 2022.Izvor: Printscreen/YouTube/BBC
O čemu se radi u seriji?
Serija prati Džona Ludviga Tejlora, kog tumači Dejvid Mičel, povučenog genijalca koji smišlja ukrštenice. Kada njegov brat blizanac, inače detektiv, misteriozno nestane, Džon preuzima njegov identitet i ubacuje se u policiju kako bi otkrio šta se zapravo dogodilo. U tom procesu shvata da su i najsloženiji kriminalistički slučajevi zapravo poput slagalica, a upravo je to ono u čemu je najbolji.
Pogledajte trejler:
Koja je radnja 2. sezone?
Druga sezona nastavlja se tamo gde je prva stala, pa Džon sada radi kao konsultant na uviđajima i pomaže policiji u Kembridžu da reši naizgled nerešive slučajeve.
U novoj sezoni Džon više neće morati da glumi svog brata Džejmsa, već će konačno moći da bude ono što jeste, pravi Ludvig: briljantan kada treba rešiti zagonetku, ali prilično izgubljen u svakodnevnim situacijama. Ipak, Džejms se i dalje vodi kao nestao, a pošto je Džon sada zvanično zaposlen u policiji, zabranjeno mu je da koristi njihove resurse kako bi istraživao bratov nestanak ili otkrio na čemu je radio.
Uz Mičela, vraća se i Ana Maksvel Martin kao Lusi, njegova snaja i najbliža osoba od poverenja. U novim epizodama ponovo gledamo i Dipo Ola, Dilana Hjudžsa, Doroti Atkinson, Ralfa Inesona i Karla Pilkingtona.Izvor: Printscreen/YouTube/BBC
Druga sezona "Ludwig-a" biće prikazana kasnije ove godine, ali zvaničan datum premijere još uvek nije saopšten.