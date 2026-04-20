Državna revizorska institucija (DRI) je izvršila reviziju Informacionog sistema Zavoda za školstvo, i ocijenila da je on od februara van funkcije, kao i da su izgubljeni svi podaci.

“Revizija Informacionog sistema Zavoda za školstvo pokazala da je funkcionisanje i upravljanje Informacionim sistemom Zavoda za školstvo neuspješno. Polazeći od činjenice da Informacioni sistem Zavoda za školstvo predstavlja ključnu infrastrukturnu podršku osnovnoj djelatnosti Zavoda, omogućavajući digitalno upravljanje procesima provjere kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova i praćenja kontinuiranog profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju, Državna revizorska institucija je sprovela reviziju Informacionog sistema Zavoda za školstvo, radi ocjene njegove funkcionalnosti”, navode u saopštenju.

Revizija je, kako su pojasnili, obuhvatila provjeru funkcionalnosti i upravljanja Informacionim sistemom.

“Državna revizorska institucija je u postupku predmetne revizije utvrdila da: Nakon otkaza rada produkcionog servera, od 12. februara ove godine, Informacioni sistem Zavoda za školstvo je van funkcije, čime je u potpunosti prekinuta digitalna podrška poslovnim procesima. Došlo je do gubitka svih podataka iz Informacionog sistema Zavoda za školstvo. Softverski alati nisu unapređivani pa Informacioni sistem funkcioniše na softverskim rješenjima bez adekvatne podrške”, naglasili su, javlja CdM.

Prema njihovim riječima, pojedine cjeline i funkcionalnosti Informacionog sistema ZZŠ su postepeno prestajale da se koriste, pa se od sveobuhvatnog sistema u Zavodu koristio samo dio za “Evaluaciju obrazovno-vaspitnog rada” u vidu izvještaja o utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada, pratećih aktivnosti i statistike koja se odnosi na nadzor obrazovno-vaspitnih ustanova.

“Modul namijenjen “Kontinuiranom profesionalnom razvoju”, iako imlementiran u Informacioni sistem ZZŠ, nikada nije korišten. Nepostojanje Plana za oporavak od katastrofe i Plana neprekidnog poslovanja je između ostalog ugrozilo funkcionisanje Informacionog sistema Zavoda i ukazalo na loše upravljanje. Iako je periodično vršeno skladištenje podataka, šestomjesečna provjera upotrebljivosti sigurnosne kopije podataka nikada nije vršena, što je uzrokovalo da sistem zajedno sa bazom podataka nije moguće obnoviti”, jasni su oni, prenosi CdM.

Iz DRI dodaju da arhitektura Informacionog sistema nije prilagođavana izmjenama pravnog okvira, niti su u Informacioni sistem integrisane izmijenjene metodologije rada.

“Nakon sajber napada na informatičku infrastrukturu Vlade Crne Gore (20.08.2022), Zavod za školstvo nije ponovo uspostavio Informacioni sistem u punom kapacitetu, već je uveden improvizovan način pisanja djelova izvještaja korišćenjem strukturiranih MS Excel fajlova, koji su naknadno unošeni u IS ZZŠ. Informacioni sistem je od sajber napada radio u off-line režimu kada je pristup za oko 30 službenika bio omogućen sa jedne radne stanice. U 2024. godini, je broj radnih stanica povećan na četiri, a od 12. februara ove godine Informacioni sistem Zavoda za školstvo je u potpunosti nedostupan i ponovo je izmijenjen način rada službenika”, poručuju.

U cilju obezbjeđenja adekvatnog upravljanja i funkcionisanja Informacionog sistema Zavoda za školstvo, kako su zaključili, DRI je izdala pet preporuka za čiju realizaciju je subjekat revizije, Zavod za školstvo, dužan da do 17. maja 2026. godine dostavi DRI Plan aktivnosti za realizaciju preporuka, kao i da izvijesti do 17. oktobra o preduzetim radnjama po izdatim preporukama.