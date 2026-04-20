Papa Lav XIV je trećeg dana posjete Angoli oštro osudio tirane koji izrabljuju ljude, ukazujući na duboke nejednakosti i siromaštvo u zemlji koja obiluje prirodnim bogatstvima.

Papa Lav XIV izrazio je danas, trećeg dana posjete Angoli, žaljenje što tirani izrabljuju ljude, tokom putovanja na istok te zemlje na jugu Afrike, koju pogađaju duboke nejednakosti uprkos obilju njenih prirodnih resursa.

Ponovo prozvao tirane

Uz pjesmu i povike radosti, američki Papa je sa oduševljenjem dočekan u Saurimu, udaljenom više od 800 kilometara od glavnog grada Luande, sedištu pokrajine Lunda Sul, zabačene regije na granici sa dijamantskim područjima severoistoka.

U tom području pogođenom endemskim siromaštvom i ekološkim posledicama rudarenja, što je osudio odmah po dolasku u zemlju, Lav XIV uputio je novu poruku snažnog društvenog značenja.

"Danas vidimo kako nasilnici guše ljudske čežnje, tirani ih izrabljuju, a bogatstvo ih zavarava", požalio se Papa na portugalskom jeziku u propovedi tokom velike mise na otvorenom.

Nakon Alžira i Kameruna, ovo je treći put da Papa koristi riječ "tiranin" tokom 11-dnevne maratonske turneje po Africi, tokom koje je govorio oštrije, dok je inače uzdržaniji.

"Kada nepravda iskvari srca, hleb svih postaje posed nekolicine", oštro je poručio pred 40.000 vernika, kojima se prema lokalnim vlastima pridružilo još 20.000 ljudi u okolnim područjima.

Misa pred 100 hiljada ljudi

Nešto ranije, na tropskoj vrućini i okružen brojnim pripadnicima obezbeđenja, Sveti Otac se ponovo družio sa mnoštvom u papamobilu na ulicama grada od oko 220.000 stanovnika, gde Katolička crkva pokušava da nadoknadi nedostatke javne infrastrukture.

U nedelju, tokom velike mise u blizini Luande pred 100.000 vjernika, 70-godišnji Papa već je pozvao na "iskorenjivanje pošasti korupcije" kroz "novu kulturu pravde i deljenja". Bogata značajnim prirodnim resursima – naftom, gasom, dijamantima i rudama – Angola većinu svojih prihoda ostvaruje izvozom tih sirovina.

To bogatstvo, međutim, uglavnom koristi političkoj i ekonomskoj eliti, kao i stranim kompanijama, dok su koristi ograničene za većinu stanovništva, od kojeg oko jedne trećine živi ispod međunarodne granice siromaštva od 2,15 dolara dnevno, prema podacima Svetske banke.

Posjetio djecu

Sredinom prepodneva, poglavar 1,4 milijarde katolika posetio je ustanovu koja udomljuje šezdesetak socijalno ugroženih starijih osoba koje su napustile njihove porodice ili su bile žrtve nasilja.

Tamo su ga dočekale oduševljene pesme korisnika, odevenih u šarenu odeću, koji su mahali belim šalovima, nakon što su ga pozdravile stotine ljudi okupljenih uz puteve, među kojima je bilo i mnogo djece. "Vaše prisustvo u ovom domu je Božji blagoslov", rekao je Papi Antonio Žoakim (72), koji je pred njim svjedočio o porodičnom nasilju koje su nad njim sprovodili članovi njegove porodice.

Oko 44 odsto stanovništva, odnosno otprilike 15 miliona Angolaca, izjašnjava se kao katolici, prema popisu stanovništva iz 2024. godine. Angola je 2002. godine izašla iscrpljena iz smrtonosnog građanskog rata koji je izbio neposredno nakon proglašenja nezavisnosti.

U ponedeljak poslepodne, Lav XIV vratiće se u Luandu na susret sa biskupima, sveštenicima i redovnicima u župi Gospe Fatimske, sa kojima će razgovarati o izazovima angolske Crkve, koja se suočava sa nedostatkom sredstava i sve većim uticajem evangeličkih crkava. Nakon Jovana Pavla II (1978–2005) 1992. godine i Benedikta XVI (2005–2013) 2009. godine, Lav XIV je treći papa koji je posetio ovu zemlju, koja je kasno stekla nezavisnost od portugalske kolonijalne vlasti, 1975. godine.

Njegova afrička turneja, putovanje od 18.000 km započeto u Alžiru i nastavljeno u Kamerunu, završiće se u Ekvatorijalnoj Gvineji od 21. do 23. aprila.