Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sa suprugom Milenom boravi od 20. do 23. aprila u zvaničnoj posjeti Japanu, tokom koje će imati audijenciju kod cara Naruhita i carice Masako, saopšteno je danas iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore.

"Ova posjeta predstavlja istorijski iskorak u odnosima dvije države. Riječ je o prvom sastanku jednog crnogorskog zvaničnika sa japanskim carem, što predstavlja najviši nivo poštovanja između dvije države", ističe se u saopštenju.

Iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore su dodali da će Milatović imati i sastanak sa premijerkom Japana Sanae Takaiči, tokom kojeg će, kako piše u saopštenju, fokus biti na jačanju bilateralne saradnje, između ostalog i kroz otvaranje ambasade Crne Gore u Japanu, kao i kroz unapređenje ekonomske saradnje.

"Posjeta ima za cilj da dodatno produbi saradnju sa Japanom kao jednom od najvećih svjetskih ekonomija i članicom G7 grupe zemalja, stavljajući fokus na otvaranje novih razvojnih mogućnosti. U okviru posjete, predsjednik države će održati predavanje na Tokijskom univerzitetu za strane studije, čime će dodatno promovisati razvojni put i međunarodne prioritete Crne Gore pred akademskom i poslovnom zajednicom", piše u saopštenju.

Iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore su rekli da posjeta dolazi u godini kada dvije države obilježavaju 20 godina diplomatskih odnosa, ali i da nosi dublju istorijsku dimenziju imajući u vidu da odnosi Crne Gore i Japana traju duže od 140 godina, još od vremena kada su knjaz Nikola i japanski car Meiji razmijenili najviša državna odlikovanja, uspostavljajući prve zvanične veze između dvije zemlje.

"Dodatnu važnost ovoj posjeti daje i značajan jubilej – navršava se 50 godina od istorijske posjete bivšeg japanskog cara Akihita, koji je 1976. godine, tada kao prestolonasljednik, boravio u Crnoj Gori u okviru posjete tadašnjoj Jugoslaviji. Ovom posjetom se stoga šalje jasan signal da Crna Gora učvršćuje svoje mjesto u međunarodnim političkim i ekonomskim odnosima", kazali su iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore.