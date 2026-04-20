"StreetBuilds" iz Danilovgrada i ove godine su pokazali kako se organizuje vrhunski auto-moto događaj.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Drugi po redu skup nadmašio je sva očekivanja i podigao ljestvicu još više nego prošli put.

Na jednom mjestu okupilo se preko 250 pažljivo sređenih i unikatnih automobila, od kojih je svaki imao svoju priču i stil. Posjetioci su imali priliku da uživaju u raznovrsnim modelima, brojnim nagradama za najbolje, kvalitetnoj muzici i atmosferi koja je bila na nivou ozbiljnih regionalnih događaja.

Energija, druženje i ljubav prema automobilima osjetili su se na svakom koraku, a organizacija je bila za svaku pohvalu. Naravno, ovakav događaj se ne propušta – zato vam prenosimo dio te atmosfere i pokažemo zašto je ovo jedno od najjačih okupljanja kod nas.



POGLEDAJTE VIDEO: