HBO mini-serije koje su gotovo savršene, a niko ih se ne seća, i ne kapiramo zašto: 7 naslova koji su stvoreni za bindž

Ukoliko se u potrazi za kvalitetnim serijama, izdvojili smo one koje su se svojevremeno kvalitetom istakle od svega na tržištu

S obzirom na to koliko serija dobijamo svake godine, nije čudno što pojedine naslove zaboravimo iako su vrhunski. Međutim, kada je ponuda slabija od kvaliteta na koji smo navikli, nije zgoreg da se podsetimo serija koje su nam svojevremeno držale pažnju do poslednje klapne i apsolutno zaslužuju novu šansu u 2026, a mi smo izdvojili sedam kultnih naslova sa HBO-a, koji su topla preporuka za bindžovanje do kasno u noć:

Mildred Pierce (2011)

Na prvi pogled je priča o razvodu i borbi jedne žene da stane na noge, ali zapravo je mnogo više od toga. Mildred je žena koja neće pristati na poraz, čak ni kada joj se život raspada iznutra. Kako gradi sopstveni biznis, tako se zapliće u odnos sa ćerkom koji postaje sve mračniji i složeniji. Elegantno, emotivno i pomalo bolno - idealno za one koji vole dramu sa dubinom.

The Night Of (2016)

Jedna noć, jedna pogrešna odluka, i život koji se nepovratno menja. Kada mladić završi optužen za ubistvo, počinje spor i mučan proces koji razotkriva sve pukotine pravosudnog sistema. Ovo nije klasična krimi priča, više je studija krivice, straha i istine koja stalno izmiče. Napeto do kraja, bez lakih odgovora.

Station Eleven (2021–2022)

Postapokalipsa, ali ne onakva kakvu očekujete. Umesto haosa i akcije, ovde dobijate nežnu, gotovo poetsku priču o ljudima, umetnosti i sećanjima koja nas drže na okupu čak i kad se svet raspadne. Više o emocijama nego o preživljavanju i baš zato ostaje dugo u glavi.

Full Circle (2023)

Sve počinje kao naizgled jednostavna otmica, a onda se priča polako širi u mrežu tajni, povezanih sudbina i skrivenih motiva. Svaki lik nosi svoj teret, a svaka epizoda otkriva novi sloj. Moderna, dinamična i puna obrta za one koji vole da sklapaju slagalicu dok gledaju.

Sharp Objects (2018)

Novinarka se vraća u rodni grad da istraži ubistva, ali zapravo ulazi u sopstvene traume iz kojih nikad nije izašla. Mračna atmosfera, spori ritam i osećaj nelagode koji se uvlači pod kožu. Ovo je priča o porodici, tajnama i ranama koje nikad ne zarastaju.

Lovecraft Country (2020)

Spoj horora, fantastike i stvarnih istorijskih strahova i to funkcioniše iznenađujuće dobro. Dok junaci putuju kroz Ameriku, suočavaju se i sa natprirodnim i sa vrlo realnim užasima. Neobično, hrabro i vizuelno upečatljivo - serija koja stalno menja pravila igre.

John Adams (2008)

Ako mislite da istorijske serije moraju da budu suvoparne, ova će vas razuveriti. Priča o jednom od ključnih ljudi američke revolucije ispričana je kroz njegove lične dileme, ambicije i odnose. Velika istorija, ali iz intimnog ugla - ozbiljno, ali i iznenađujuće uzbudljivo.