Naš glumac važio za najzgodnijeg, varao ženu na njene oči: Ona mu oprostila, a kolege ga zbog toga zamrzjele

Uprkos poniženju, Branka mu je oprostila i vratila mu se, što su kolege dočekale sa nevjericom.

Ljubav Branke Petrić i pokojnog glumca Bekima Fehmijua bila je jedna od najsnažnijih na ovim prostorima, međutim, postojao je period kada je njihova veza bila na ozbiljnom testu. Glumac je prevario Branku na njene oči tokom gostovanja u Rusiji, što je stavilo njihov odnos na velika iskušenja, ali je ona uprkos javnom poniženju odlučila da mu se vrati.

Tokom dvonedjeljne turneje pozorišta u tadašnjem SSSR-u, Bekim i Branka su krenuli na put kao momak i djevojka, iako je njihova veza u tom periodu bila prilično nestabilna i promjenljiva. Prilikom posjete Lenjingradu i obilaska čuvenog muzeja Ermitaž, vodič im je bila prelijepa plavokosa Ruskinja Ljudmila, sa kosom do pola leđa, koja je odmah privukla pažnju svih muškaraca iz ansambla, pa tako i Bekima. Kako je Branka jednom prilikom ispričala, Bekim se zainteresovao za Ljudmilu, dok je ona morala da igra predstave.

"Njega nema u hotelu, čekam ga, patim. Nema ga", prisjećala se Branka teških trenutaka dok je na minus trideset stepeni sa drugaricama Radom Đuričin i Olgom Savić šetala parkom u kojem je gorjela vječna vatra, pokušavajući da olakša sebi bol.

"Svi su ga prezreli, a ja sam mu se vratila"

Prava drama uslijedila je tek sjutradan na željezničkoj stanici. Bekim te noći uopšte nije došao u hotel, već se pojavio tek pred polazak voza, a Ruskinja Ljudmila je došla da ga isprati. Nimalo ne mareći za tuđa osjećanja, njih dvoje su se ljubili pred cijelim pozorišnim ansamblom i Brankom koja je sve to gledala.

"Ceo ansambl ga prezire. Ljudi su na mojoj strani", ispričala je glumica, dodajući da je Bekim na putu do Moskve sjedio potpuno sam u kupeu, odbačen od kolega, pretvarajući se da čita knjigu. Ipak, Branka je prelomila i odlučila da uđe u njegov kupe. Uz riječi: "Zdravstvujte. Šta čitate?", prišla mu je i zagrlila ga, nakon čega se i on osmijehnuo. Njene kolege iz ansambla su burno reagovale: "Mi smo prezreli Bekima, a Branka mu se vraća".

"Ispod velikog hrasta ništa ne raste"

Nakon ovog turbulentnog i bolnog događaja u Rusiji, njihova veza se nevjerovatno učvrstila i partneri su se dodatno zbližili. Iako je Bekim i dalje imao dileme u vezi sa njihovim odnosom, te je čak Brankinom ocu u lice rekao da je ona "malo skakutava" i da se on nikada neće oženiti glumicom, njihova ljubav je ipak opstala. Branka je isticala da joj Bekimova nevjerovatna harizma nije smetala i da nikada nije imala kompleks manje vrijednosti. Tek su joj godinama kasnije ljudi priznavali da je i sama bila odlična glumica i jako zgodna, s obzirom na to da, kako je sama objasnila, "ispod velikog hrasta ništa ne može da raste".

Legendarni Bekim Fehmiju je svoj život okončao samoubistvom, što je njegova supruga opisala kao veoma dobro izrežiran i estetičan čin odlaska. Pucao je u sebe, ali je ostao samo mali ožiljak na sljepoočnici, dok mu je lice bilo mirno i lijepo. Njegov pepeo je nakon smrti prosut po prizrenskoj rijeci Bistrici. Branka je otkrila da su oni odavno pričali o tome i napravili dirljiv dogovor koji su prenijeli svojoj djeci: "Moj pepeo će ići u more, njegov je otišao u Bistricu, a svaka rijeka se uliva u more, pa ćemo se naći".