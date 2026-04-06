5 filmova za koje možda niste znali da su nadahnuti biblijskim pričama: Jedan naslov će vas posebno iznenaditi

Bez obzira na to da li ste ljubitelj serija kao što su "The Chosen" ili "House of David2, ili nekog drugog projekta nadahnutog Biblijom, ponekad je biblijske tekstove najbolje uzeti kao inspiraciju, a ne doslovno ih prepisivati, piše Kolajder.

Navedeni filmovi ne prenose vjerno ili savršeno biblijski materijal, nego je riječ o pričama koje su nadahnute Svetim pismom ili preuzimaju pojedine njegove motive i uklapaju ih u sopstveni, prepoznatljiv filmski kontekst. Imajući to na umu, donosimo pet filmova koji nisu direktne adaptacije, ali crpe nadahnuće iz biblijskih priča.

"Dani raja" (1978.)

Reditelj Terens Malik poznat je po tome da u svoje filmove ugrađuje religijske teme i hrišćanske ideje, a to se jasno vidi i u "Danima raja". Iako naslov filma dolazi iz Ponovljenog zakona (11:21), radnja je vrlo slobodno nadahnuta starozavetnom pričom o Ruti i Boazu.

Smještena u teksaški Penhendl tokom Prvog svetskog rata, priča prati dvoje ljubavnika koji, tražeći posao na američkom Zapadu, glume da su brat i sestra. Na kraju Bil (Ričard Gir) nagovori svoju devojku Ebi (Bruk Adams) da se uda za njihovog bogatog poslodavca (Sem Šepard).

Naravno, za razliku od Knjige o Ruti, "Dani raja" nemaju srećan završetak za par, niti Ebi do kraja prihvata život koji joj Farmer nudi. Malik se na kraju znatno udaljava od biblijske priče, ali ova kontroverzna vestern drama i dalje se pamti kao film djelimično nadahnut starozavetnim motivima.

"Istočno od raja" (1955.)

Nije tajna da naslov jednog od najpoznatijih romana Džona Stajnbeka, "Istočno od raja", dolazi direktno iz Knjige Postanja (4:16). No, cijela priča koju je reditelj Elija Kazan ekranizovao, slobodno je nadahnuta pričom o Kainu i Avelju. Radnja je takođe smještena u isto razdoblje kao i "Dani raja", ali u Kaliforniji, i prati dvojicu braće, Kaleba (Džejms Din) i Arona Traska (Ričard Davalos), dok se bore za očevu naklonost i ljubav iste žene.

"Djeca čovječanstva" (2006.)

Distopijski film Alfonsa Kuarona "Djeca čovječanstva" nije prvi naslov koji će većini pasti na pamet kad se spomene Biblija, ali pažljivijim gledanjem postaje jasno da je Novi zavjet barem djelimično nadahnuo ovu priču. Kritičari su film opisivali kao svojevrsnu savremenu, nereligioznu, ali ipak čudesnu interpretaciju priče o Isusovom rođenju.

Kad se uzmu u obzir tema filma i činjenica da je u SAD-u premijerno prikazan baš na Božić, veze postaju još očiglednije. Zasnovan na teološki slojevitom romanu P. D. Džejms, film prati Tea Farona (Klajv Oven), koji pokušava da obezbijedi siguran prolaz za Ki (Kler-Houp Ašitij), prvu trudnicu u gotovo dvije decenije.

"Iskupljujuća ljubav" (2022.)

Kad je autorka ljubavnih romana Fransin Rivers otkrila hrišćanstvo, svoju je karijeru usmerila s klasičnih istorijskih romana ka onima s naglašenim hrišćanskim temama. Prvi rezultat tog zaokreta bio je roman "Iskupljujuća ljubav" iz 1991, koji je reditelj Di-Džej Karuzo 2022. pretvorio u dugometražni film, a on je nakon toga postao hit na striming servisima.

Poput izvornog romana, film crpi inspiraciju iz starozavetne priče o Hošei i Gomer i, što rezultira prilično mračnom i provokativnom pričom. Smješten u doba kalifornijske zlatne groznice, ovaj vestern prati farmera Majkla Hoseu (Tom Luis) dok se udvara mladoj prostitutki Sari (Abigejl Koven), koja ga stalno napušta.

"Rat za planetu majmuna" (2017.)

Možda vas čudi što se na ovom spisku našao nastavak franšize "Planeta majmuna", ali ako ste gledali "Rat za planetu majmuna", vjerovatno vam je jasno i zašto. Dok Cezar (Endi Serkis) vodi svoj narod iz ropstva pod Pukovnikom (Vudi Harelson), lako je uočiti odjeke sukoba Mojsija i faraona iz starozavetne Knjige Izlaska.

Do kraja filma poređenja postaju posebno izražena, a zanimljivo je da su filmski autori upravo to i imali na umu od samog početka. "Ovo će biti priča koja će učvrstiti njegov status ključne figure u istoriji majmuna, i na neki ga način uzdići do gotovo biblijske veličine", rekao je reditelj Met Rivs za Džoblo nakon izlaska filma "Zora planeta majmuna".

"Postaće mitska figura među majmunima, poput Mojsija". U "Ratu" napokon vidimo ostvarenje tog proročanskog opisa, uključujući i završnicu u kojoj Cezar ugleda "obećanu zemlju", iako sam u nju ne može da uđe, piše index.hr.

