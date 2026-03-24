Junak Potere deo osvojenog novca daje za lečenje dečaka: Takmičari preznojili Tragača i osvojili 1.200.000 dinara

Nije prvi put da takmičari u Poteri dobro namuče Tragača, ali ovog puta dvojica fenomenalnih učesnika bukvalno su preznojili Dušana Macuru.

Izvor: RTS

Aleksandar Vasiljković i Bogoljub Đurić ostavili su Tragača "u prašini", te deluje da im trijumf nije bi nimalo težak zadatak. Hrabrost su potkrepili nepogrešivim nastupom i zasluženo pobedili osvojivši 1.200.000 dinara.

Epizoda je okupila četvoricu sjajnih takmičara sa velikim znanjem, dovoljno hrabrih da odaberu višu ponuđenu sumu. Ipak, Vuku Gvozdenoviću i Relji Simić učešće u finalnoj rundi kviza Potera izmaklo je "za dlaku".

Tako su finale protiv Macure igrali Aleksandar i Bogoljub, doktorand fizike na Univerzitetu u Kembridžu i profesor matematike u penziji. U prvom delu završne runde nastupili su, kako su sami rekli, taktički, pa je Aleksandar preuzeo vodeću ulogu odgovarajući na pitanja samouvereno i brzinom svetlosti.

Na čak 19 koraka prednosti takmičara, Tragač je rekao: "Nikada se u životu nisam predao, ali ovo je ozbiljan test za mene", predvidevši na neki način dalji razvoj situacije.

U drugom delu finalne runde, Bogoljub je preuzeo vođstvo u presudnim momentima kada je trebalo vratiti Tragača unazad, što im je pošlo za rukom čak 5 puta. Par vezanih grešaka Macuru je potpuno dekoncentrisalo, što su mu takmičari dobro "naplatili".

"Jasno je bilo da nemam prostora za grešku, a i mislim da ne bi bilo zasluženo da sa i prišao blizu njihovom učinku", rekao je Dušan Macura nakon poraza i dodao "sve čestitke od srca!"

Kao šlag na torti sjajne epizode, Aleksandar je rešio da deo osvojene nagrade uplati uhumanitarne svrhe za lečenje dečaka obolelog od epilepsije i autizma, i time nadamo se inspirisao i druge na sličan nesebičan čin.