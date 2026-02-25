Nevena Božović nije poželjela sreću Saški Yanx: Zajedno se takmičile u popularnom takmičenju, sad izostala podrška

Saška Yanks prošla je u finale izbora "Pesme za Evroviziju", a za MONDO je otkrila da li se čula sa starom prijateljicom i nekadašnjom pobjednicom PZE, Nevenom Božović.

Aleksandra Janković poznata kao Yanx predstavila se na ovogodišnjoj "Pesmi Evrovizije" numerom "Srušio si sve", a njen nastup bio je jedan od najzapaženijih, zbog čega se i našla na listi finalista koji će svoju sreću okušati u subotu, 28. februara.

Podsjetimo, ona je pažnju javnosti prvi put privukla još kao tinejdžerka u emisiji "3K dur", a potom i u drugim brojnim takmičenjima, poput "Prvog glasa Srbije". Iako je eliminisana rano, u šestom krugu nastupa uživo, Saška je preko noći postala tema svjetskih medija jer ju je javno pohvalila slavna pjevačica Dženifer Hadson.

U proteklim godinama, Sašku smo više puta vidjeli na sceni PZE, a sada je, nakon prolaska u finale podijelila sa nama svoje utiske.

Na pitanje da li joj je pružila podršku Nevena Božović sa kojom je bila bliska u gorepomenutom takmičenju "Prvi glas Srbije", Saška je priznala da se ovog puta nisu čule:

"Nema tu skrivene namjere, žena je ipak majka, ima svoje obaveze, ali ja sam svake godine od nje dobijala podršku, nekad i ja zaboravim, možda je i ona... ove godine nije", započela je.

Potom je dodala: "Ima djecu, prosto, zaboravi...", zaključila je pjevačica, a da li će uslijediti čestitka za prolazak u finale, ostaje da vidimo.

Podsjetite se i kako je večeras izgledao njen nastup:

