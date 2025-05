Sve što (ne) znate o Met gali: Zabranjeni luk i telefoni, a cena ulaznice kao garsonjera u Borči sa velikim "ali"

Iza nas je još jedna Met gala, no mnogi nisu znali da se ulaznica za prestižni događaj ne dobija tek tako lako, kao i da postoji niz pravila koja moraju da se ispoštuju

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Svakog prvog ponedeljka u maju (ili utorka, ukoliko pratimo iz ovog dela Evrope), Njujorški Metropolitan muzej umetnosti postaje domaćin najekskluzivnije večeri u svetu mode — čuvenog Met Gala bala — gde se visoka moda susreće s kulturom, a zvezde s apsolutnim spektaklom.

Met Gala nije samo crveni, odnosno plavi tepih — to je moćna dobrotvorna mašina koja prikuplja sredstva za Kostimografski insitut i istovremeno diktira modne pravce na globalnom nivou.

Met Gala slavlje Izvor: YouTube

Tema ovogodišnjeg bala nosi naziv "Superfine: Tailoring Black Style", i inspirisana je knjigom "Slaves to Fashion" autorke Monike L. Miler. Uz "dress code" - Tailored for You (Krojeno po tvojoj meri), ovo je prvi Met Gala posvećen isključivo muškoj modi u poslednje dve decenije. Tema istražuje kako crnačka dandi estetika koristi modu kao sredstvo oblikovanja identiteta širom sveta.

Stroga pravila

A unutar muzeja? Stroga pravila zabranjuju telefone i fotografisanje, čime se čuva ekskluzivna misterioznost događaja. Poznati kuvar Kvame Onvači, čija kuhinja spaja afričke i karipske ukuse s američkom tradicijom, kreirao je meni — ali bez crnog i belog luka i peršuna; sve što može ugroziti skupocene toalete (ili dah) strogo je zabranjeno.

Čak ni gde ćete sedeti nije vaša odluka — raspored sedenja pažljivo je isplaniran do poslednjeg detalja, a sve kako bi se održali diplomatski odnosi i izbegla eventuana drama i kontrola narativa.

Ulaznice kao garsonjera u Beogradu

I naposletku, ulaznice. Sama cena je vrtoglava, te prema određenim izveštajima Time-a prošle godine, cena jedne karte iznosi oko 75.000 dolara, što dođe, kada pogledate oglase za nekretnine, kao jedna lepa nekretnina, primera radi, u Borči - sve za jedno veče u kojem se modna istorija doslovno kroji pred očima sveta.

Međutim, i tu postoji veliko "ali"!

Čak i da imate tolike pare za kartu, i da je kupite, ni to nije potvrda da će vas pustiti na događaj. Poslednju reč ima "čelična lejdi" Ana Vintur koja dopušta dolazak samo onima koji su uspeli da je očaraju. A očarati Anu je nekad ravno nominaciji za Oskara.

Izvor: YouTube/VOGUE

Nije isključeno ni da budete pušteni na listu zvanica, pa da budete skinuti sa iste, kao što je to bio slučaj sa Naomi Kembel koja je ove godine bila praktično diskvalifikovana, odnosno, zabranjeno joj je da prisustvuje.