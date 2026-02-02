logo
Predstavljala Srbiju na Evroviziji, pa nestala iz javnosti: Ovako danas izgleda Mirna koja je tužila televiziju (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Mirna Radulović će nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri izbora Pesma za Evroviziju

Ovako danas izgleda Mirna koja je tužila televiziju Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest

Danas su objavljene sve numere kojima će se ovogodišnji učesnici takmićenja Pesma za Evroviziju okušati u pohodu na Pesmi Evrovizije. Među najgledanijim snimcima trenutno je onaj Harem girls, a slijedi ga numera koju je otpjevala Mirna Radulović - "Omaja".

Mirna je pažnju na sebe pobjedom u muzičkom takmičenju "Prvi glas Srbije“, nakon čega je sa Nevenom Božović i Sarom Jovanović, predstavljala je Srbiju na Evroviziji 2013. godine kao dio grupe "Moje 3“.

Podsjetite se njihovog nastupa:

Moje 3 na Pesmi Evrovizije 2013
Izvor: Youtube / Eurovision Song Contest

Mirna je nakon učešća na Evroviziji nestala iz javnosti, a godinama se spekulisalo šta je razlog povlačenja iz medija.

Pisali su da se Mirna i dalje sudi sa jednom srpskom televizijom, a pjevačica je već neko vrijeme u vezi sa MMA borcem Nikolom Đurđevim, a evo kako on izgleda:

 Danas je i zvanično obljavljena numera koju ćemo slušati ovog marta, a u pitanju je pjesma "Omaja".

Pogledajte kako danas izgleda Mirna Radulović:

Mirna Radulović na PZE
Izvor: Youtube / RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

mirna radulović pze

