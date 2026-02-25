Tehnički kvarovi i produženo raspoređivanje bacili su sjenku na operativnu spremnost američkog nosača aviona USS Džeral R. Ford, koji plovi ka Bliskom istoku u jeku tenzija sa Iranom.

Izvor: Profimedia

Dok se američki nosač aviona USS Džerald R. Ford približava Bliskom istoku u iščekivanju potencijalnog sukoba sa Iranom, posada ovog gigantskog broda suočava se sa neočekivanim izazovom - neispravnim toaletima.

Ovaj problem, koji je postao simbol tehničkih poteškoća na brodu vrijednom 13 milijardi dolara, dodatno komplikuje već iscrpljujuću misiju koja traje duže od uobičajenog.

USS Džerald R. Ford nije samo simbol američke vojne moći, već i ključni dio strategije SAD na Bliskom istoku. Međutim, zbog tehničkih problemi poput neispravnih toaleta mornari se suočavaju sa svakodnevnim frustracijama i postavlja se pitanje kako će ovi problemi uticati na operativnu spremnost broda u slučaju eskalacije sukoba.

THE PLANNED U.S. ATTACK ON IRAN has a hitch: most of the missile-targeting crew are queuing for toilets on the lead vessel, the USS Gerald R Ford.



This is not a joke. A set of emails was obtained by NPR, a US public broadcasting group, revealing that toilet wars have broken out…pic.twitter.com/2rbq7d5CK2 — Nury Vittachi (@NuryVittachi)February 23, 2026

Ford je imao važnu ulogu u hapšenju bivšeg venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura u januaru. Nakon te misije, posada je saznala da će njihovo raspoređivanje biti produženo zbog potencijalnih udara SAD na Iran i sada se kreću ka Bliskom istoku da se pridruže drugom nosaču aviona.

Produžena misija

"Obično misija nosača traje šest mjeseci u vrijeme mira. Mornari sa Forda su na moru već osam mjeseci, a period bi mogao da se produži na 11 mjeseci, što bi oborilo rekord za najdužu neprekidnu misiju američkog ratnog broda", izjavio je penzionisani kontraadmiral Montgomeri za Volstrit Džurnal.

President Trump’s decision to extend for a second time the deployment of the aircraft carrier USS Gerald R. Ford is taking a toll on the ship’s sailors and their families. :https://t.co/wBEzD78L7Rpic.twitter.com/Q0NFB93NGI — The Wall Street Journal (@WSJ)February 22, 2026

Osam mjeseci na moru ostavlja posledice i na sam brod. Oprema se kvari jer se održavanje i nadogradnje odlažu. NPR je u januaru izvijestio da se vodovodni sistem na nosaču pogoršava. Vodovodni sistem na USS Džerald R. Ford, koji koristi vakuumsku tehnologiju, pokazao se kao nepouzdan.

Zapušeni toaleti

NPR je izvijestio da su zapušeni toaleti česta pojava, a ekipe za održavanje pronalaze sve, od majica do užadi, u kanalizacionim cijevima. Problem sa jednim toaletom često izaziva kvar u cijelom dijelu broda, što dodatno otežava situaciju za posadu od gotovo 5.000 mornara.

Meanwhile, on board the US "Super Carrier" The USS Gerald R. Ford (CVN 78) is the lead ship of the Navy's newest class of nuclear-powered "supercarriers". Commissioned in 2017, it is currently the largest warship ever built.



But plumbing is plumbing.pic.twitter.com/GciG5FOTtH — Chay Bowes (@BowesChay)February 24, 2026

Nosač aviona USS Džerald R. Ford na moru je od juna prošle godine. Odluka Trampa da drugi put produži njegovo raspoređivanje dovela je do sve većeg broja problema - zapušeni toaleti i kvarovi kanalizacionog sistema.

Mnogi žele da napuste mornaricu

Produžena misija i tehnički problemi ostavljaju posledice na moral posade. Većina mornara na brodu su muškarci i žene u ranim 20-im i oni se suočavaju se sa izolacijom, nedostatkom kontakta sa porodicama i frustracijama zbog osnovnih uslova života.

If this were happening under a Democratic administration, Fox news would be running the U.S.S. Gerald R. Ford toilet story on loop. 4.500 crew. 600 toilets and 500 of them don’t work. That leaves 100 toilets for the entire crew.pic.twitter.com/ywaZBCumKx — Hey, Dave! (@davegreenidge57)February 23, 2026

Jedan mornar je za Volstrit Džurnal izjavio da mnogi planiraju da napuste mornaricu čim se misija završi.

Dok se DŽerald R. Ford približava Bliskom istoku, gdje će se pridružiti nosaču aviona USS Abraham Linkoln i drugim američkim ratnim brodovima, ostaje pitanje kako će tehnički problemi uticati na operativnu efikasnost.

Rijetko se dva američka nosača aviona - koji nose desetine vojnih aviona i imaju posadu od nekoliko hiljada mornara - nalaze u isto vrijeme na Bliskom istoku.

Podsjetimo, američki i drugi zapadni bezbijednosni zvaničnici kažu da prate veoma uznemirujuće indikacije da Iran možda usmjerava svoje posredničke grupe da izvrše ono što nazivaju terorističkim napadima na američke mete u Evropi i na Bliskom istoku ako predsjednik Donald Tramp naredi napade velikih razmjera na Iran.

Donald Tramp je prošle sedmice najavio da će odluku o napadu na Iran donijeti u roku od deset dana.