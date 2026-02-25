Potresne scene s groba Halida Bešlića u Sarajevu: Spomenik još nije postavljen, a ovaj prizor slama srca

Grobar sa gradskog groblja Bare u Sarajevu otkriva ko svakodnevno posjećuje grob legendarnog Halida Bešlića

Halid Bešlić sahranjen je 13. oktobra prošle godine na groblju Bare u Sarajevu, a tuga za legendarnim pjevačem ne jenjava ni skoro pola godine od njegove smrti.

O tome svjedoči prizor sa njegovog groba,koji je prekriven velikim brojem vijenaca i cvijeća koje su donijeli poštovaoci iz cijelog regiona.

Posebno su emotivne poruke njegovih fanova, a riječi koje su mu posvetili kidaju dušu.

"Hvala što si nam pokazao kako je biti dobar čovjek!", "Nedostaješ, hvala za sve!", samo su neke od poruka na vrhu grobnice.

Kurir je od zaposlenih na groblju saznao da nema dana a da neko od njegovih poštovalaca ne dođe i ne posjeti pjevačevu vječnu kuću.

-Tuga za Halidom ne prestaje. Kao da je juče otišao. Svakoga dana najmanje desetak ljudi dođe i ode do groba. Oni koji ne znaju, često dođu do nas i pitaju nas kako da nađu njegovu parcelu. Donose cvijeće, poruke. To pokazuje koliko ga je narod stvarno volio i poštovao. Spomenik još nije podignut, to je u planu. Do godišnjice će biti sigurno. Sin mu često dolazi, redovno se sve održava i čisti - ispričao je radnik s Bara.

Bešlić je preminuo posle kraće i teške bolesti 7. oktobra, a na sahrani se okupilo oko 100.000 ljudi.

