Zbog "Jugoslavije" pljuštale prozivke: Pisali da Zejni prijeti diskvalifikacija, sad svima zapušila usta (Foto, Video)

Kada se spomene ime pjevačice Zejne Murkić, svima je u glavi stih pjesme koju je izvodila na bini muzičkog takmičenja Pjesma za Evroviziju - "Zejna je najbolja"; a čini se da će ga ove godine istisnuti onaj iz pjesme "Jugoslavija".

Numera kojom se takmiči za plasman na Evroviziji našao se na meti napada na društvenim mrežama, na zvaničnom nalogu Eurovision Kosovo, na kome stoji da "Srbija ne može da odvoji politiku od Evrovizije".

Iako pjesma poziva na ujedinjenje, to nije spriječilo komentare da numera "glorifikuje Jugoslaviju", a sada nam je Zejna otkrila šta misli o ovim komentarima.

