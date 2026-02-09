logo
Zbog "Jugoslavije" pljuštale prozivke: Pisali da Zejni prijeti diskvalifikacija, sad svima zapušila usta (Foto, Video)

Zbog "Jugoslavije" pljuštale prozivke: Pisali da Zejni prijeti diskvalifikacija, sad svima zapušila usta (Foto, Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Marina Cvetković
0

Zejna Murkić za MONDO o kontroverzama koje su se pojavile nakon objave pjesme s kojom ide na PZE.

Pisali da Zejni prijeti diskvalifikacija, sad svima zapušila usta Izvor: MONDO /Marina Cvetković

Kada se spomene ime pjevačice Zejne Murkić, svima je u glavi stih pjesme koju je izvodila na bini muzičkog takmičenja Pjesma za Evroviziju - "Zejna je najbolja"; a čini se da će ga ove godine istisnuti onaj iz pjesme "Jugoslavija".

Numera kojom se takmiči za plasman na Evroviziji našao se na meti napada na društvenim mrežama, na zvaničnom nalogu Eurovision Kosovo, na kome stoji da "Srbija ne može da odvoji politiku od Evrovizije".

Iako pjesma poziva na ujedinjenje, to nije spriječilo komentare da numera "glorifikuje Jugoslaviju", a sada nam je Zejna otkrila šta misli o ovim komentarima.

Poslušajte:

Pogledajte

04:34
Zejna odgovorila na prozivke za pesmu Jugoslavija
Izvor: MONDO/Marina Cvetković
Izvor: MONDO/Marina Cvetković

