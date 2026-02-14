Jovanka Broz mu uradila šok stvar pred Titom i Elizabet Tejlor: Zavideo poznatom glumcu dok su mu se drugi divili

Jedan od najznačajnijih jugoslovenskih i hrvatskih glumaca Relja Bašić rođen je na današnji dan, 14. februara.

Relja Bašić bio je oličenje starog šarma – gospodin sa stavom, duhovit, obrazovan i vječno među elitom regiona. Zagrebački glumac, rođen na današnji dan, 14. februara 1930. godine, ostao je upisan kao nezaboravni „gospodin Fulir“, ali i kao umjetnik koji je igrao na čak pet jezika i bez kompleksa dijelio kadar sa svjetskim zvijezdama.

U njegovom svijetu nije bilo podjela: „Znate, u to doba nije bilo nekakvih oštrih podjela. Problema tada nije bilo“, govorio je, prisjećajući se vremena kada se gledao talenat, a ne pasoš.

Prisjetimo se nekih od njegovih nezaboravnih uloga:

Radio je sa Milenom Dravić i Draganom Nikolićem, za koje je imao samo reči poštovanja:

"Milena Dravić i Dragan Nikolić su bili sjajni ljudi. S njima se čovek u mnogim stvarima mogao slagati, ali smo isto tako i u mnogim neslaganjima cijenili mišljenje onog drugog i bili zahvalni za sve informacije koje dobijamo jedni od drugih. Znate, uvijek bude razlika među ljudima, ali Milena i Dragan su bili ljudi koji su uvijek imali tu nit prijateljstva i dobronamjernost", rekao je za "Kurir".

Ipak, bez lažne skromnosti, priznavao je da je na početku karijere bio ljubomoran na Miju Aleksića i Čkalju.

"Bio sam od početka ljubomoran na uspjehe Mije i Čkalje... Uvek sam bio ljubomoran na ljude koji su imali talente koji su meni nedostajali." Ali, rad je bio njegov odgovor: "Radio sam toliko da nisam mogao da se posvetim tom razočaranju."

Tokom bogate višedecenijske karijere odigrao je više od 3700 pozorišnih predstava, glumio u 56 domaćih filmova, ali i brojnim stranim ostvarenjima, osnovao je i trideset godina vodio putujuće pozorište "Teatar u gostima", a u hrvatskoj kinematografiji ostaće zapamćen kao 'gospodin Fulir' iz legendarnog filma Kreše Golika "Ko peva, zlo ne misli".

Lažna scena za Tita i Jovanku

Holivudski glamur doživio je iz prve ruke – igrao je uz Elizabet Tejlor i Ričarda Bartona, u vrijeme kada je Barton tumačio Tita u "Sutjesci".

Tito i Jovanka Broz poželjeli su da prisustvuju snimanju, pa je ekipa osmislila "lažni kadar" samo za njih.

„Tito je izrazio želju da vidi snimanje tog dijela filma u kom Barton igra njega, nakon što smo mi već snimili tu scenu. Od producenta je došla molba za nas da priredimo jedan ‘lažni kadar’. Plan je bio da tom snimanju prisustvuju Tito i Jovanka. Mi smo u roku od sedam dana izmislili scenu koja je djelimično odgovarala originalu, a djelimično je napravljena tako da mu se mogla svidjeti“, objašnjavao je.

A potom je otkrio i da je Jovanka Broz imala namjeru da se našali sa njima i napije ih, a da je u svemu podržavao Tito.

„Da, da. On se tome duboko ismijavao. Ali, eto, ona je pazila da uspije sa tim svojim štosom, koji smo mi zapravo odglumili za nju. Mi smo se pretvarali da je to neki jak alkohol, a to je u stvari bila neka ofarbana vodica. Tito je tu, naravno, bio mnogo veći profesionalac u odnosu na svoju suprugu, ali se sa dosta simpatija odnosio prema njoj“, ispričao je glumac anegdotu sa snimanja.

Za svoj umjetnički rad Relja Bašić dobio je mnogobrojne nagrade i priznanja, a preminuo je 7. aprila 2017. u 87. godini u rodnom Zagrebu.