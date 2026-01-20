logo
Tajna filma koji smo svi obožavali: Znate li kako je snimljena hit scena u "Taksiju"? (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Danijel, raznosač pica i taksista kojem policija ne može ništa, jednom prilikom je izazvao udes o kojem su svi pričali

Tajna filma koji smo svi obožavali: Znate li kako je snimljena hit scena u "Taksiju"? Izvor: movieclips

Jurnjave kolima, eksplozije, uništavanje objekata... samo su neke od "čari" rada na velikim filmskim projektima.

Kada smo 1998, a potom 2000. godine pogledali avanture Danijela, francuskog taksiste koji sarađuje s policajcem, zahvaljujući timu koji je vrijedno radio na stvaranju filma, shvatili smo da trošak ne mora da bude veliki kao u holivudskim blokbasterima.

Na Internetu je osvanuo snimak kultne scene u kojoj na desetine policijskih patrola juri Danijela. Jedan za drugim se zakucavaju i prevrću na krov, a nakon što ih je taksista ostavio u oblaku prašine, vidimo samo tužnu gomilu krševa i policajce koji umiru od sramote.

Ta scena je snimljena ovako:

 Filmska ekipa je koristila automobilčiće, a napravila je i maketu koja je glumila scenografiju, da bi potom finalni rezultat izgledao spektakularno.

Taksi - scena sa policijskim kolima
Izvor: YouTube/Petyo Metodiev The 5th

fiilm taksi

