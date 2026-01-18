Poznato kada izlazi 8. nastavak "Paranormalne aktivnosti": Ljubitelji horora neka se spreme za jezive scene

Sedmi dio poznatog serijala izašao je 2021. godine.

Izvor: Youtube printscreen/ Blumhouse

Studio Paramount odredio je datum izlaska za novi nastavak horor-franšize "Paranormalna aktivnost" koji u bioskope stiže 21. maja 2027. godine. Detalji radnje za sada nisu poznati, a još uvijek neimenovani film producira Džejms Van, dok je za režiju zadužen Ian Tuason, piše The Hollywood Reporter.

Osmi nastavak popularne franšize

Ovo će biti osmi film u serijalu koji je započeo 2007. godine ultra-niskobudžetnim ostvarenjem Orena Pelija. Taj film je zaradio 194,2 miliona dolara i smatra se jednim od najprofitabilnijih filmova svih vremena. Originalno snimljen za svega 15.000 dolara, film je otkrio Džejson Blum, koji je uložio dodatna sredstva prije nego što ga je objavio i pretvorio u neočekivani hit, čime je značajno doprinio popularizaciji žanra "pronađenih snimaka".

Paranormal Activity | Trailer Izvor: YouTube

Produkcijski tim

Blum će producirati novi film za kompaniju Blumhouse–Atomic Monster, koju vodi zajedno s Vanom, dok Peli film producira za svoju kompaniju Solana Films. Paramount učestvuje kao koproducent i sufinansijer zajedno s kućom Blumhouse–Atomic Monster.

Maj kao mjesec horora

Maj se pokazao kao veoma uspješan mjesec za horor filmove. Film "Final Destination: Bloodlines" studija New Line zaradio je 315,9 miliona dolara na svjetskim bioskopskim blagajnama nakon premijere održane 16. maja prošle godine. Ove godine, 15. maja, Focus Features objavljuje film "Obsession", koji je privukao veliku pažnju na filmskom festivalu u Torontu.

Dosadašnji uspjeh serijala

Pored originalnog filma, franšiza "Paranormalna aktivnost" obuhvata naslove "Paranormal Activity 2" (2010), "Paranormal Activity 3" (2011), "Paranormal Activity 4" (2012), "The Marked Ones“ (2014), "The Ghost Dimension" (2015) i "Next of Kin" (2021). Svi filmovi zajedno ostvarili su ukupnu zaradu od oko 900 miliona dolara na svjetskim bioskopskim blagajnama.

Paranormal Activity: Next of Kin Trailer Izvor: YouTube

Izjava producenta

Prilikom najave filma prošlog mjeseca, producent Džejms Van izjavio je: "Veliki sam obožavalac ‘Paranormalne aktivnosti’ još od briljantnog prvog filma, sa njegovim jezivim sporim razvojem i suptilnom sposobnošću da neviđeno učini zastrašujućim. Radujem se proširenju njegove zaostavštine i pomaganju u oblikovanju sljedeće evolucije ove zastrašujuće franšize pronađenih snimaka."