Sidni Svini je za potrebe snimanja novog filma uspjela potpuno da se transformiše
Glumica Sindi Svini (27), koja se nedavno našla na meti oštrih kritika zbog reklame za farmerke, šokirala je na društvenim mrežama nakon što je objavila slike i snimke iz svog novog filma "Kristi".
Svinijeva je na velikom platnu dočarala život američke bokserske šampionke Kristi Martin, a za potrebe uloge morala je da se ugoji 13 kilograma i nabaci mišiće.
Šok transformacija najljepše glumice na svijetu: Ugojila se 13 kila i nabacila mišiće, niko je nije prepoznao (Video)
Njena transformacija je uključivala i nošenje sočiva i perike, sve kako bi dočarala izgled bokserke koja je bila u braku sa svojim trenerom, koji je 2010. godine pokušao da je ubije.
Više puta ju je ubo nožem i pucao u nju. Nakon što je preživjela više brutalnih napada, Kristi se udala za bivšu protivnicu Lizu Holivajn, dok je Džim osuđen na 25 godina zatvora.
Pogledajte scene sa snimanja filma:
Za pripremu uloge, Svini je tri mjeseca trenirala sa boks trenerom, dok je istovremeno radila vježbe snage i slušala savjete nutricioniste.
Njena svakodnevica obuhvatala je do tri treninga dnevno i rigorozan režim ishrane zasnovan na brzim jelima i milkšeјkovima, i uspjela da se ugoji 13 kilograma.
Na Instagramu je podelila kako izgleda u novom filmu, sve "zahvaljujući paparacima koji su iskakali iz žbunja i slikali je u novom izdanju".
Pogledajte i scene s premijere filma na festivalu u Torontu: